5 تهم لموظفين أصدروا شهادات مطعوم كورونا مزورة

قرَّرت الهيئة القضائية الثَّانية والمتخصِّصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات، ترك أربعة موظفين حكوميين أحرارًا دون توقيف ودعوة شهود النِّيابة العامة للاستماع اليهم في الجلسة المقبلة في قضية إصدار شهادات إعطاء مطعوم الوقاية من فيروس كورونا المستجد بشكل مخالف للقانون.

ووجه المدَّعي العام لدى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد معاوية السَّعايدة، للمشتكى عليهم الأربعة وهم موظفون حكوميون، خمس تُهم تمثلت بجنحة التَّهاون بأداء الواجبات الوظيفية، وهدر الأموال العامة، واستثمار الوظيفة، والمصدَّقة الكاذبة، والتَّدخل بإصدار مصدَّقة كاذبة.

وسألت المحكمة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها برئاسة الفريحات، اليوم الثلاثاء، ثلاثة من المشتكى عليهم بخصوص التُّهم المسندة إليهم، فأجاب اثنان منهما بأنَّهما غير مذنبين، بينما أجاب الثَّالث بأنّه مذنب، أمَّا المشتكى عليه الرَّابع فغير مقبوض عليه حتى الآن. بترا