5 توصيات نيابية بشأن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

قدّمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، جملة من التوصيات بشأن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وكانت اللجنة قد أقرت مشروع القانون يوم الأحد الماضي، فيما أدرجت الأمانة العامة للمجلس مشروع القانون على جدول أعمال جلسة يوم غد الأربعاء.

وتالياً توصيات اللجنة:

1. زيادة وتيرة العمل لأتمتة المؤسسات والدوائر الحكومية والربط الإلكتروني.

2. المباشرة في إنشاء مدينة صناعية مؤهلة في مدينة الزرقاء.

3. الإسراع في ملئ شواغر كل من مدير وحدة الشراكة ومدير شركة المساهمات الحكومية.

4. إزالة التشوه والتضارب في عمل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير.

5. البت في ملف الشركات المساهمة العامة التي أُحيلت إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسرعة إعادتها إلى العمل.

ويعرض رئيس اللجنة التوصيات على أعضاء المجلس بعد إقرار مشروع القانون بالكامل؛ للتصويت عليها ورفعها إلى الحكومة.-(هلا أخبار)