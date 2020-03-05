5 جامعات سورية جديدة تنضم إلى اتحاد الجامعات العربية

عمان- الغد- أعلن أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة عن انضمام خمس جامعات سورية جديدة الى عضوية اتحاد الجامعات العربية.

وقال الدكتور سلامة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الاتحاد ينفذ برامج وخطط اكاديمية تهدف الى الارتقاء بمستوى الجامعات العربية الى مصاف الجامعات العالمية المرموقة .

واشار الى الدور الكبير الذي تلعبه الجامعات السورية من خلال امكانيتها العلمية والاكاديمية في تخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على العمل في كل المجالات والتخصصات التي تساعد على سد احتياجات المجتمع السوري ومتطلباته.

واعرب عن اعجابه للمستوى التي وصلت اليه مؤسسات التعليم العالي السورية من خلال تفعيل التعليم النشط وتطوير حركة البحث العلمي واعداد الكوادر البشرية المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية السورية الشقيقة.

من جانبه اكد الامين العام المُساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور خميسي حميدي الذي ترأس لجنة فحص العضوية للجامعات السورية ان الجامعات التي انضمت الى الاتحاد هي جامعة قاسيون والجامعة الوطنية والجامعة العربية وجامعة العلوم و التكنولوجيا وجامعة الوادي الدولية وجامعة الشام.

واشار الدكتور خميسي الى ان الجامعات التي تمت زيارتها خلال هذا الاسبوع تمتلك بامكانيات علمية وأكاديمية مميزة ، ولديها برامج ومناهج دراسية متطوره بالاضافة الى الكفاءات التدريسية والإدارية المؤهله والتجهيزات اللوجستية المناسبة من القاعات والمكتبات والمختبرات التي تُسهم جميعها في استكمال حلقة التعليم للطالب بشكل جيد وتوفير كافة السُبل والإمكانيات الضرورية لتأهيله بالمستوى الأفضل .

وعلى هامش عمل لجنة العضوية شارك الدكتور خميس في المؤتمر العلمي لكليات الصيدلة التي تعقده الجمعية العلمية لكليات الصيدلة التابعه لاتحاد الجامعات العربية ومقرها الدائم جامعة دمشق.

واشاد بجهود الجمعية وحرصها الدائم على إقامة كافة الأنشطة لها بكفاءة واقتدار ، واستمرارها بإصدار المجلة العلمية لكليات الصيدلة ذات المستوى العلمي الرفيع بانتظام رغم الظروف التي مرت بها الجمعية.

واشار الى اعتزاز الاتحاد بكل مؤسساته الاكاديمية التي تقوم بواجباتها العلمية والاكاديمية العديدة خدمةً لاهداف ورؤى اتحاد الجامعات العربية.