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5 جرحى إثر اعتداء الاحتلال على مسيرة العودة في غزة

منذ ساعة واحدة

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غزة – اصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الاف المواطنين الفلسطينيين المشاركين في فعاليات الجمعة الـ74 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق القطاع.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الطواقم الطبية تعاملت مع خمس اصابات بجروح مختلفة منها 2 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.–(بترا)

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