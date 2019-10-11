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5 جرحى طعنا في مانشستر والشرطة تحيل الملف إلى أجهزة مكافحة الإرهاب

منذ 3 ساعات

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لندن- أعلنت شرطة مانشستر أن خمسة أشخاص على الأقل جرحوا طعنا بسكين في مركز تسوّق في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب بريطانيا، موضحة أن مشتبها به في الأربعين من العمر تم توقيفه.

وقالت الشرطة البريطانية إن ملف هذا الهجوم أحيل على أجهزة مكافحة الإرهاب. وأوضحت في بيان بثته وكالة “برس اسوسييشن” إنه “نظرا لموقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات”.

إلا أنها أكدت أنها ما زالت مع ذلك “منفتحة” على فرضيات أخرى.

وقال رجال الإسعاف والشرطة إن خمسة أشخاص جرحوا ونقلوا إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مركز ارنديل التجاري حيث جرت وقائع الحادث.

وظهر في تسجيلات بثت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو شرطيين يحاولون السيطرة على رجل على الأرض. (أ ف ب)

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