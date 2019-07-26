15 ميدالية ملونة للمنتخب الوطني للتايكواندو في بطولة الحسن

عمان – الغد – توج سمو الأمير راشد بن الحسن ، رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو ، أبطال المنتخب الوطني الأول للتايكواندو والذين حصدوا 15 ميدالية ملونة (5 ذهبيات وفضيتان و8 ميداليات برونزية) في بطولة الحسن الدولية المصنفة من عيار النجمة الواحدة (G1) والتي افتتحت اليوم الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وجاءت الميداليات الخمس الذهبية من خلال اللاعبين واللاعبات : بانا ضراغمة (وزن تحت 49 كغم) وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وجوانا الصادق (وزن تحت 73 كغم) وأنس الصادق (وزن تحت 87 كغم) وحمزة قطان (وزن فوق 87 كغم).

كما حقق كل من رهف اسماعيل (وزن تحت 62 كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) ميداليتان فضيتان.

وجاءت الميداليات البرونزية الـ 8 من خلال اللاعبين واللاعبات : لينا دابوقي (وزن تحت 46 كغم) وجنى عبدالرحيم (وزن تحت 46 كغم) وبيسان عالية (وزن تحت 53 كغم) وسهم المحمود (وزن تحت 67 كغم) وحلا الصقور (وزن فوق 73 كغم) وعبدالرحمن سلامة (وزن تحت 54 كغم) وحسن العرميطي (وزن تحت 80 كغم) وعدي الرثوم (وزن فوق 87 كغم).