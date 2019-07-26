آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

15 ميدالية ملونة للمنتخب الوطني للتايكواندو في بطولة الحسن

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – توج سمو الأمير راشد بن الحسن ، رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو ، أبطال المنتخب الوطني الأول للتايكواندو والذين حصدوا 15 ميدالية ملونة (5 ذهبيات وفضيتان و8 ميداليات برونزية) في بطولة الحسن الدولية المصنفة من عيار النجمة الواحدة (G1) والتي افتتحت اليوم الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وجاءت الميداليات الخمس الذهبية من خلال اللاعبين واللاعبات : بانا ضراغمة (وزن تحت 49 كغم) وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وجوانا الصادق (وزن تحت 73 كغم) وأنس الصادق (وزن تحت 87 كغم) وحمزة قطان (وزن فوق 87 كغم).

كما حقق كل من رهف اسماعيل (وزن تحت 62 كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) ميداليتان فضيتان.

وجاءت الميداليات البرونزية الـ 8  من خلال اللاعبين واللاعبات : لينا دابوقي (وزن تحت 46 كغم) وجنى عبدالرحيم (وزن تحت 46 كغم) وبيسان عالية (وزن تحت 53 كغم) وسهم المحمود (وزن تحت 67 كغم) وحلا الصقور (وزن فوق 73 كغم) وعبدالرحمن سلامة (وزن تحت 54 كغم) وحسن العرميطي (وزن تحت 80 كغم) وعدي الرثوم (وزن فوق 87 كغم).

مقالات ذات صلة

منتخب كرة الشباب يتعادل مع عمُان

منذ ساعتين

خاتشيك يبدد “كابوس الرعب” ويكسر الرقم القياسي لسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان

منذ 4 ساعات

3 أرقام عالمية للأميركي دريسل ومواطنته سميث والروسي شوبكوف

منذ 5 ساعات

منتخب النشامى يواصل تحضيراته في تركيا

منذ 5 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock