5 سنوات اضافية لديفيس مع ليكرز مقابل 190 مليون دولار – فيديو

لوس انجليس – بعد يوم واحد على قيام لوس انجليس ليكرز بتمديد عقد نجمه ليبرون جيمس لعامين اضافيين، نجح في الاحتفاظ بخدمات زميله انتوني ديفيس لخمس سنوات اضافية ايضا كما ذكرت صحيفة “لوس انجليس تايمز” مقابل 190 مليون دولار.

وكان ديفيس انضم الى ليكرز الموسم الماضي قادما من نيو اورليانز بيليكانز في صفقة شهدت انتقال ثلاثة لاعبين في الاتجاه المعاكس بينهم لونزو بول.

"I don't think it was a doubt that I was coming back…LA is a place I want to be." @AntDavis23 sits with our @geeter3 to discuss his contract extension with the #LakeShow, aspirations for the upcoming season, and more. @Lakers pic.twitter.com/ekaeLLBn9A

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) December 4, 2020