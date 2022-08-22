5 سنوات على منعها.. استمرار تداول الأكياس السوداء

فرح عطيات – على الرغم من مضي خمس سنوات على دخول نظام تطبيق تنظيم استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل، حيز التنفيذ، لكن المشهد لم يتغير منذ ذلك الحين، فالأكياس البلاستيكية سوداء اللون ما تزال تنتشر في المحال التجارية والأسواق.

ووفق النظام الصادر في الجريدة الرسمية، خلال آذار (مارس) عام 2017، فقد منعت بنوده إنتاج واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية السوداء، باستثناء المستخدمة لجمع النفايات، والأشتال الزراعية، كما منع استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل.

الا أن الواقع مختلف تماما، فحسب ما رصدته كاميرا “الغد”، كانت “الفواكة والخضراوات” المباعة للمستهلكين، توضع في أكياس بلاستيكية سوداء، وفي بعض محال تجارية تقع في العاصمة.

لكن أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة، أكد أن “هذه الأكياس السوداء وبالقياسات الخفيفة التي توضع فيها الخضراوات والفواكة، قل استخدامها عما سبق، وبصورة كبيرة جداً في المحال التجارية والأسواق”.

ولفت الى أن “نحو 500 مصنع لإنتاج الأكياس في الأردن غير مرخصة، بينما هنالك 250 أخرى حاصلة على الترخيص، والذي قد يكون سببا وراء بقاء تداول الأكياس السوداء في الأسواق وبنسب قليلة”.

ولفت الى أن “الأكياس ذات الأوزان الثقيلة وفق النظام، لا بد من إضافة مقدار 5 % مادة تجعلها قابلة للتحلل من مجمل المواد الخام التي تجري فيها عملية التصنيع”، مبينا أن “حظر الأكياس السوداء جاء بسبب احتوائها على 75 % من مواد أعيد تدويرها، ولا تعد نظيفة 100 %”.

ونوه إلى أن “أحد التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذا النظام، ان عملية التحلل لهذه الأكياس تصل إلى 18 شهراً، بالإضافة إلى أن الفترة الزمنية للفحص المطلوب للتأكد من وجود المادة القابلة للتحلل في هذه المنتجات غير قصيرة، وقد تصل لأسبوعين”.

وهذا الأمر “لا علاقة لوزارة البيئة به، بل يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة في فحص الأكياس، والتي تتطلب هذه المدة الزمنية”.

ويجري تحصيل عينات من هذه الأكياس، بحسب الخشاشنة من “مصدرين، الأول من داخل المصانع المنتجة لها، على أن يجي توقيع تعهد من مالكها، بأنه في حال ثبت عدم وجود المادة القابلة للتحلل، تصادر الأكياس، ويغرم ثمن الفحص”.

ومن أجل تلك الغاية، وضع نظام معايير خاص للتفتيش والرقابة على المنشآت والجهات المنتجة، والمستهلكة للأكياس البلاستيكية، إذ يعاقب المخالفون لبنود النظام، وفق قوانين الوزارة والمواصفات والمقاييس.

وأجرت وزارة البيئة في عام 2019 إعادة النظر في آلية مديرية التفتيش لديها، والتي قضت بنودها بأنه “وبعد الكشف من المفتش البيئي على البنود السابقة الذكر، تتخذ عدة إجراءات، بينها مخاطبة المنشأة لتصويب أوضاعها في حالة المخالفة، وبعد انتهاء مهلة التصويب، يجري التأكد من إزالة المخالفة”.

و”في حال عدم التزام صاحب المنشأة بإزالة المخالفة، يحول المخالف إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، ولكن إذا لم يلتزم بنقل الكمية المضبوطة إلى مديرية حماية البيئة لمحافظة العاصمة، فتجري مصادرتها”.

وبرغم صدور هذا النظام، إلا أن الخشاشنة اعتبر بأن “التوجه لاستخدام الأكياس القابلة للتحلل، لا يعد الحل المثالي بل حلاً مؤقتاً، يساهم بالتقليل من حجم تلك المتولدة لما نسبته 80 %، والتي تؤثر سلباً على البيئة”.

ودعا الخشاشنة “المواطنين الى رفض وضع المنتجات الغذائية بكافة أنواعها في الأكياس السوداء ومن الباعة، لأنها تشكل تهديداً على صحتهم”.

ووفق إحصائيات الوزارة، فإن الأردن يستهلك ثلاثة مليارات كيس سنويا، أي بمعدل 500 كيس للفرد الواحد، حيث تصنع من أكثر من 400 مصنع، منها 200 مرخص أصوليا.

وأشارت دراسة سابقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أجريت في عدة دول بالعالم على مادة البولي إثيلين، التي تدخل في صناعة البلاستيك، لا سيما من النوع العالي الكثافة، إلى “عدم تأثر هذه المادة، أو تحللها بفعل العوامل الطبيعية، سواء البيولوجية كالبكتيريا، والفطريات والخمائر، أو البيئية كالحرارة والرطوبة والضوء، أو أشعة الشمس، والأوكسجين، والمواد الكيماوية.

وتشير إلى أن “زيادة البلاستيك في التربة في مواقع ردم النفايات بنسبة 5 %، يجعل هذه التربة غير صالحة للبناء وإقامة أي منشأة فوقها”.

كما أن بعض المواد الكيماوية الخطرة التي تدخل بتصنيع حبيبات “البولي إثيلين”، والتي يزيد عددها على 20 مادة، كالمواد الملونة والمانعة للأكسدة وغيرها، قد تتحلل، وتتسرب إلى التربة، أو المياه الجوفية، وتؤدي إلى تلوثها، والإضرار بالثروة الحيوانية، ونفوق الكثير من الحيوانات.

ووجد أن هذه الأكياس أو أجزاء منها، تؤدي إلى “انسداد القناة الهضمية، أو الجهاز التنفسي بخاصة الرئتين، والقصبات الهوائية في الحيوانات التي تبتلعها، وبالتالي انخفاض إنتاجها من اللحوم أو الحليب”.

مواطن في عمان يتسوق داخل محل خضراوات مستخدما الأكياس السوداء مواطن بعد تسوقه يحمل كيسا أسود – (تصوير: أمير خليفة)