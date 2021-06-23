5 شركات أردنية تشارك بمعرض الحلويات والوجبات الخفيفة في أميركا

عمان- تشارك غرفة التجارة الأميركية في الأردن، ممثلة عن خمس شركات أردنية في معرض الحلويات والوجبات الخفيفة 2021 التجاري الدولي، في ولاية إنديانا الأميركية.

ويبدأ المعرض اليوم الأربعاء ويمتد حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

واوضحت غرفة التجارة الأميركية في الأردن في بيان، اليوم الأربعاء، ان المشاركة بالمعرض، تأتي في إطار تنفيذها برنامج مسار نمو الصادرات، أحد برامج ائتلاف التجارة الوطني، الذي تأسس عام 2001، كمنصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للغرفة روز الإسي، إن الغرفة تشارك لأول مرة في معرض تجاري في الولايات المتحدة الأميركية بعد جائحة كورونا، وجاهيا وليس عن بعد، ضمن فعالياتها لتنمية التجارة الثنائية بين البلدين، ومساعدة الشركات الأردنية في توسيع أعمالها، والوصول إلى أسواق عالمية، والتسريع بتعافي الاقتصاد الوطني من تبعات الجائحة.

ويضم المعرض الآلاف من المتخصصين في صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة، من مئات الشركات، حيث يتعرف المشاركون على أحدث الابتكارات في منتجات الحلويات والوجبات الخفيفة، ويتشاركون من خلال الغرفة مع مستوردين أميركيين. والشركات الخمس هي شركة عدنان الخضري وأولاده التجارية (الطاحونة الزرقاء) وشركة الهدف الدولية للاستيراد والصناعة (آر زي) بالإضافة لشركات السلاسل التجارية، والعقاب، وبهاء الدين البستنجي (شيخ الكار).

ويضم برنامج مسار نمو الصادرات، شركات صناعية وخدماتية، ويهدف للترويج التجاري والاستثماري بين قطاعات الأردن والولايات المتحدة الأميركية، ومساعدة الشركات الأردنية في الوصول لشركاء من أميركا، بدعم من غرفة صناعة عمان، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

بترا