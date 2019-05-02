5 طرق مبتكرة لاستغلال بقايا الطعام

أبوظبي- يسارع كثير من الناس إلى التخلص من بقايا الطعام بمجرد أن ينتهوا من تناول وجباتهم، على الرغم أن هذه الوجبات ربما تكون قد كلفتهم الكثير من المال، فضلا عن أن رميها مضر بالبيئة.

وتطلق بقايا الخضراوات التي نلقي بقاياها على سبيل المثال لا الحصر، غاز الميثان في الجو. والميثان هو أحد الغازات التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، التي أصبحت الشغل الشاغل للعالم بأسره في الآونة الأخيرة.

ونستعرض هنا 5 طرق مبتكرة لاستغلال بعض الأطعمة الزائدة عن حاجتنا، وذلك من أجل تجنب الهدر، وتوفير النفقات، والمحافظة على البيئة، وفق ما ذكر موقع “ستاندرد ميديا”، الخميس.

الخبز

يرمي كثير من الناس بقايا الخبر التي تفيض عن حاجتهم بعد الانتهاء من تناول وجباتهم. لكن بالإمكان استغلال هذه البقايا عبر تجفيفها في الشمس وسحقها، ومن ثم استخدامها لاحقا في تحضير قطع الدجاج أو كرات اللحم المقرمشة.

الخضروات

يلجأ كثير من الناس إلى رمي الخضراوات إذا ما أصابها بعد الذبول. وهنا ينصح الخبراء بإمكانية تحويل هذه الثمار إلى قطع صغيرة ومزجها مع الطعام. مثلا يمكن إضافتها إلى طبق البيض المقلي.

الفواكه

يظهر على قشر الموز مع مرور الوقت علامات سوداء، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى اعتباره فاسدا ورميه في سلة القمامة. وهذا التصرف ليس صحيحا، فبالإمكان تقشير أي فاكهة ذابلة وتحويلها ببساطة إلى عصير، مع إضافة بعض الحليب.

السمك

قليل جدا من الناس من يستغل بقايا السمك، ولا يعرف كثيرون أنه بالإمكان نزع جلد السمك المتبقي من الوجبات، ومن ثم تفتيته ومزجه مع البطاطا المسلوقة والبصل وبعض التوابل لتحضير كعكة لذيذة في الفرن.

الدجاج واللحوم

يمكن ببساطة استخدام بقايا اللحم أو الدجاج، سواء كانت مشوية أو مطبوخة، من خلال تقطيعها إلى شرائح صغيرة وإضافتها إلى السلطات أو الحساء أو حتى صنع سندويشات منها. سكاي نيوز عربية