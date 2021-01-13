5 ظواهر لافتة في دراما رمضان 2021

عمان-الغد– موسم حافل بالنجوم، هو الماراثون الدرامي في رمضان 2021، الذي ينتظره بشغف عشاق الدراما المصرية حول العالم، في الوقت الذي يسارع فيه صناع المسلسلات الزمن لتلحق أعمالهم بهذا الموسم، الذي من المتوقع أن يكون ثريا، لجهة مشاركة كوكبة من النجوم بأعمالهم، وسط تنوع لافت في الموضوعات التي تطرحها تلك الأعمال.

وتبرز 5 ظواهر لافتة بـالموسم الرمضاني الدرامي، وفق ما تكشفه الخريطة المبدئية للمسلسلات التي أكد صناعها اعتزامهم خوض الماراثون من خلالها؛ أبرزها مشاركة نجوم الصف الأول، وعودة بعضهم بعد غياب لعام أو أكثر، حتى أن بعضهم يجتمعون في عمل مشترك.

ثاني تلك السمات اللافتة، هي الحضور اللافت للدراما النسائية؛ ذلك أن القائمة المبدئية للمسلسلات تكشف عن خوض عدد من النجمات المارثون بأعمالهن ببطولة مطلقة، من بينهن منى زكي (العائدة بعد غياب 5 سنوات عن الدراما التلفزيونية)، فضلا عن يسرا وياسمين عبد العزيز وروجينا وريهام حجاج وغادة عبد الرازق.

ومن أبرز السمات كذلك، حضور أعمال ملحمية ذات إنتاج ضخم، من بينها أعمال وطنية مثل مسلسل “الاختيار 2″، ومسلسل “هجمة مرتدة”، فضلا عن مسلسل “كوفيد 25”.

كما يدخل السباق الدرامي عملين مقتبسين عن روايات لأديب نوبل نجيب محفوظ، هما “بين السما والأرض”، و”كفاح طيبة”.

أما الظاهرة الخامسة فتتمثل بعودة نجوم للدراما التلفزيونية بعد غياب.

إنتاج ضخم

أما لجهة الأعمال ذات الإنتاج الضخم؛ ففي ملحمة درامية جديدة يطل النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، على جمهورهما في رمضان بمسلسل “الاختيار 2“، بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل، الذي جسد دور البطولة فيه الفنان أمير كرارة. ويتناول جانبا من بطولات القوات المسلحة والشرطة في مصر. وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

وبعد أسبوعين تقريبا، ينهي الفنان أحمد عز تصوير مشاهده في مسلسل “هجمة مرتدة“، الذي يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، ومن المقرر أن يعرض في رمضان المقبل. وتشارك في العمل هند صبري وماجدة زكي، ومجموعة من الفنانين. وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

وفي 15 حلقة فقط، يشارك مسلسل “كوفيد 25” بالسباق الدرامي، وهو من تأليف إنجي علاء، وبطولة يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال، وهو من نوعية الأعمال ذات الإنتاج الضخم.

وضمن ظاهرة تجمع النجوم في أعمال مشتركة خلال الموسم الدرامي 2021، يقدم النجمان أحمد السقا وأمير كرارة، مسلسل “نسل الأغراب“، رفقة مي عمر ودياب وفردوس عبد الحميد وإدورد وأحمد مالك، وعدد من الفنانين. والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وبعد عودته من جديد لاستئناف تصوير مسلسله، يشارك النجم محمد رمضان، في السباق الدرامي بمسلسل “موسى“، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة. وذلك بعد أن تم تأجيل مسلسل “الإمبراطور” الذي كان يُعد له رمضان مجسدا فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.

كما دخل مسلسل “القاهرة كابول” مراحله الأخيرة بعد انتهاء التصوير، تمهيدا للعرض في الموسم الدرامي المقبل، وهو بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي. تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

نجيب محفوظ

وعن الأعمال المقتبسة عن روايات، فعن رواية لأديب نوبل نجيب محفوظ كان قد سبق تقديمها في فيلم عام 1959، يقدم 11 بطلا من بينهم الفنان هاني سلامة، مسلسل “بين السما والأرض”، في معالجة درامية مختلفة عما تم تقديمه في الفيلم. والمسلسل سيناريو إسلام حافظ، وإخراج محمد جمال العدل.

وعن رواية “كفاح طيبة” لنجيب محفوظ أيضا، يشارك النجم عمرو يوسف في السباق الدرامي بمسلسل “الملك”، رفقة صبا مبارك وسوسن بدر وماجد المصري، وآخرين. والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنياوي.

البطولة النسائية

الفنانة منى زكي

وتضم قائمة البطولة النسائية عددا من المسلسلات التي يسابق صناعها الزمن من أجل اللحاق بالموسم الدرامي في رمضان. وصار مسلسل “تقاطع طرق” من بطولة الفنانة منى زكي، جاهزا تقريبا للعرض في رمضان 2021. ويشاركها في البطولة محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

ويمثل المسلسل عودة لزكي للدراما التلفزيونية بعد خمسة أعوام من الغياب، منذ آخر مسلسل لها وهو “أفراح القبة” في 2016.

وتخوض الفنانة ريهام حجاج السباق بمسلسل “كل ما نفترق”، وهو من تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، ومعالجة درامية محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

وفي إطار اجتماعي تقدم الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل “اللي مالوش كبير” مع دينا فؤاد وأحمد العوضي ودنيا عبد العزيز وخالد الصاوي، وآخرين. وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وبعد نجاح شخصية “فدوى” في مسلسل “البرنس”، تجسد الفنانة روجينا دور البطولة في مسلسل “بنت السلطان”، في إطار درامي اجتماعي تشويقي، مع باسم سمرة وأحمد مجدي، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

وتشارك الفنانة غادة عبد الرازق في المارثون الدرامي بمسلسل “دم غزال”، مع شريف سلامة وعمرو عبد الجليل. وهو من إخراج محمد أسامة.

وتنتظر الفنانة يسرا استئناف تصوير مشاهدها بمسلسل “حرب أهلية”، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الدرامي في 2021، في الوقت الذي تبحث فيه الشركة المنتجة عن بديل للفنانة “هيفاء وهبي” التي اعتذرت عن عدم المشاركة في العمل، الذي يخرجه سامح عبد العزيز.

وبعد توقف مشروع مسلسل “دهب” تأليف مدحت العدل، بدأت الفنانة نيللي كريم التحضير لمسلسلها “وضع طيران”، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

وتشارك الفنانة دينا الشربيني في المارثون الدرامي بمسلسل “قصر النيل”، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج خالد مرعي.

عائدون بعد غياب

وبخلاف عودة منى زكي، فبعد غياب عامين عن السباق الدرامي، يعود من جديد الفنان يحيي الفخراني، من خلال مسلسله “نجيب زاهي زركش”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. والمسلسل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

ويعود الفنان مصطفى شعبان للدراما التلفزيونية بعد غياب العام الماضي، وذلك من خلال مسلسل “عش الدبابير”، الذي يشاركه البطولة فيه كل من عمرو سعد وعمرو عبدالجليل وحنان مطاوع وياسمين رئيس. ويدور في إطار اجتماعي مليء بالإثارة.

ويعود للدراما الرمضانية أيضا بعد غياب العام الماضي، الفنان محمد إمام، من خلال مسلسل “النمر” الذي يشارك فيه أيضا كل من بيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وعمرو عبد الجليل. وهو من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب.

ويسابق صناع مسلسل “ضل راجل” الزمن من أجل اللحاق بالموسم الدرامي. والمسلسل بطولة ياسر جلال ونور ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، وتدور أحداثه في إطار شعبي.

وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وفقا لما جاء في موقع سكاي نيوز عربية.

ويحضر الفنان أحمد زاهر لأولى بطولاته المطلقة، عبر مسلسل “ابن الأندال”. كما يخوض الكوميدي علي ربيع الماراثون الدرامي بمسلسل “شنطة حمزة وحمزاوي” من تأليف إسلام سامي.