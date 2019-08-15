5 علاجات من مطبخك تخفف آلام الأسنان

الغد– لا شك أن ألم الأسنان يعد من أكثر الآلام التي تسبب الإزعاج، ومن المؤكد أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراءه.

وقال موقع “ستيب تو هيلث” الأميركي في تقريره كما نقلت الجزيرة- إن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء شعورك بألم في الأسنان، مشيرا إلى أنه من الأفضل زيارة الطبيب لإجراء تشخيص دقيق. وحتى ذلك الحين، يمكنك استخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة لتخفيف هذا الألم.

علاجات منزلية

تتمثل ميزة كل مكون من هذه المكونات في أنه من السهل العثور عليها، كما أنه ليس لها أية آثار جانبية. ومع ذلك، ينبغي عليك أن تحرص دائمًا على استشارة طبيبك قبل استخدام أي من هذه العلاجات لاسيما إذا كنت تتناول أدوية أخرى.

1. القرنفل

يعد أحد أكثر العلاجات الطبيعية شعبية بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات. كما يعرف أيضا بكونه علاجا مسكنا لآلام الأسنان، فقد اعتاد أسلافنا على وضع حبة قرنفل في السن المصابة لتخدير المنطقة.

كما أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن هذه النبتة تتميز بخصائصها المسكنة للألم. وفي الواقع، لا يعرف القرنفل بكونه علاجا مضادا للالتهابات فحسب، بل يعد كذلك مضادا للبكتيريا.

القرنفل أيضا مضاد للبكتيريا (الجزيرة)

القرنفل أيضا مضاد للبكتيريا (الجزيرة)

2. الكركم

قد تجده في مطبخك، فهو علاج رائع للعديد من الحالات لأنه يحتوي على مادة الكركمين، وهي عنصر نشط يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، كما أنه فعال في تسكين الألم.

ويستخدم الكركم في جميع الأنظمة الغذائية نظرا لأنه يخفف من آلام قرحة المعدة ويخفض مستوى الكوليسترول ويعمل مضادا للجراثيم والفطريات.

3. الزنجبيل

يمكن أن يخفف من أوجاع الأسنان، حيث تعد هذه المادة فعالة للغاية ومسكنة ومضادة للالتهابات.

بالإضافة إلى ذلك، يعد علاجًا رائعًا لاضطرابات الجهاز الهضمي، فهو دائما ما يستخدم لوقف الغثيان. وأفضل ما في الأمر أنه لا يسبب أية آثار جانبية. ويمكن أن تجمع القرنفل والكركم والزنجبيل وعمل خليط شاي صحي وفعال للغاية.

الزنجبيل فعال لمحاربة الغثيان (وكالة الأنباء الألمانية)

الزنجبيل فعال لمحاربة الغثيان (وكالة الأنباء الألمانية)

4. المياه المالحة

تعمل مطهرا كبيرا. كما أنها فعالة للغاية لتسكين ألم الأسنان خاصة حينما تُذاب في الماء وتستخدم للغرغرة. وعموما تأكد من أن ذلك يساعدك على تقليل الالتهاب والتخفيف من حدّة الألم.

المكونات

أ- ملعقة صغيرة من ملح البحر

ب- كأس من الماء (يفضل استخدام ملح البحر أو ملح الهيمالايا عوضا عن ملح الطعام العادي نظرا لأن هذه الأملاح غنية بالمعادن)

طريقة التحضير

في البداية، ينبغي عليك إذابة الملح في كوب من الماء المغلي، ثم خلطه جيدا وتركه حتى يبرد حتى تتمكن من استخدامه. بعد ذلك، استخدم هذا المحلول للغرغرة لمدة لا تقل عن ثلاثين ثانية، واحرص على إيصال المحلول إلى مكان الألم، وكرر هذه العملية كل 15 دقيقة إلى أن تلاحظ تحسنا.

5. الثلج

هو الحل الأسرع لتخفيف أوجاع الأسنان الناجمة عن وجود التهاب حاد. وفي الواقع، كل ما عليك فعله هو وضع كيس من الثلج على خدك والضغط على منطقة الألم لعدة دقائق، الأمر الذي سيجعلك تشعر براحة مؤقتة.

وينصح الموقع بزيارة طبيب الأسنان للحصول على التشخيص المناسب وتحديد سبب الآلام. ففي بعض الحالات، قد تحتاج إلى مضادات حيوية لا يستطيع سوى الطبيب أن يصفها لك.