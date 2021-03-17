5 عناصر للعافية النفسية.. تعرف إليها

عمان- تمامًا كما أنه لا يوجد مؤشر وحيد يدل على أداء مركباتنا، كذلك الحال فيما يتعلق بأدائنا في الحياة. يساعدنا نموذج PERMA لعالم النفس الأميركي الدكتور مارتن سيليجمان على التفكير فيما علينا فعله لننجح ونزدهر.

يتكون نموذج PERMA من خمسة أركان للعافية النفسيه وهي:

الانفعالات الإيجابية (Positive Emotions): يمكننا تنمية الانفعالات الإيجابية المتعلقة في:

الماضي من خلال تعلم كيفية المسامحة، والمستقبل من خلال تنمية التفاؤل، والحاضر من خلال الاستمتاع باليقظة الذهنية (mindfulness).

بشكل عام، يمكن تحقيق الانفعالات الإيجابية من خلال النظر بتفاؤل للماضي والحاضر والمستقبل. مما لا شك فيه فإن الحياة مليئة بالتقلبات، لكن التركيز على الأمور الإيجابية يحفز الانفعالات الإيجابية ويساعدنا في علاقاتنا ويشجعنا على القيام بمخاطرات مدروسة ويزيد من إبداعنا.

التدفق (Engagement): يحدث عندما نكون منخرطين كليًا في مهمة نستمتع بالقيام بها. لا نقوم بها لأننا نود الوصول لهدف معين، بل لأننا نحبها. فنحن كمّن نكافئ أنفسنا عندما نقوم بهذا النشاط أو المهمة التي تتخذ أشكالًا مختلفة مثل الكتابة أو البستنة أو ممارسة رياضة كرة القدم أو العزف على آلة موسيقية.

العلاقات (Relationships): ككائنات اجتماعية، العلاقات الاجتماعية تشكل جزءًا هامًا من سعادتنا. في الحقيقة، ووفقًا لدراسات قام بها أستاذ علم النفس الدكتور ميتش برنشتاين، فإن مراكز الألم في الدماغ تنشط عندما نختبر شعور العزلة والوحدة. تساهم العلاقات الاجتماعية في زيادة شعور السعادة، فعلى سبيل المثال، عندما يحتفل شخص ما بانجازاته مع الآخرين ويشعر بحس من الانتماء تجاه مجتمعه ويحصل على الدعم من الأشخاص القريبين منه، فإن جميع هذه الأمور تزيد من سعادته وتقيه من شعور الحزن والكآبة.

القصد (Meaning): هل نشعر أن لحياتنا معنى؟ أي هل نشعر أننا مرتبطون بشيء أو قضية ما أكبر منا؟ فضلًا عن الأعمال مدفوعة الأجر، فإن تكريس وقتنا لأطفالنا كأمهات أو آباء أو الانهماك في قضية مهمة (مثل القضايا المتعلقة بالبيئة أو دعم حركة التجارة العادلة) أو الانتماء إلى مؤسسات مجتمعية، يمكنها جميعها أن تضفي المعنى على حياتنا.

الإنجاز (Accomplishment): البشر بطبيعتهم يسعون إلى وضع أهداف لأنفسهم وتحقيقها. وضع أهداف نسعى لتحقيقها، حتى ولو كانت أهدافا صغيرة، يلعب دورًا هامًا في شعورنا بالسعادة. فالشعور بالانجاز يزيد من اعتزازنا بأنفسنا ويعزز ثقتنا بأنفسنا.

كل ركن من أركان نموذج PERMA يمكن قياسه وتعريفه بشكل مستقل ويمكن وضع كل منها هدفا بحد ذاته. ويمكن تطبيق نموذج PERMA على المنظمات في تصميم وتنفيذ البرامج التي تختص بتحسين الأداء.

التمتع بالعافية النفسية هو شيء حسن كونه يزودنا بشعور جيد، لكن لهذا الأمر فوائد أخرى. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من العافية النفسية: يكونون أكثر تفاؤلًا، ويتمتعون بعلاقات أفضل، كما أن لديهم حياة مهنية أفضل ويتلقون أجورًا أعلى بشكل عام، ويتمتعون بصحة جسدية وعقلية أفضل، وبالتالي يعيشون حياةً أطول بشكل عام.

إبراهيم منكو

مدرب مهارات حياتية واختصاصي علم النفس الإيجابي

مجلة نكهات عائلية