5 عناصر للعافية النفسية.. تعرف عليها

عمان – تمامًا كما أنه لا يوجد مؤشر وحيد يدل على أداء مركباتنا، كذلك الحال فيما يتعلق بأدائنا في الحياة. يساعدنا نموذج PERMA لعالم النفس الأميركي الدكتور مارتن سيليجمان على التفكير فيما علينا فعله لننجح ونزدهر.

يتكون نموذج PERMA من خمسة أركان للعافية النفسية وهي:

الانفعالات الإيجابية (Positive Emotions): يمكننا تنمية الانفعالات الإيجابية المتعلقة بـ:

الماضي من خلال تعلم كيفية المسامحة.

المستقبل من خلال تنمية التفاؤل.

الحاضر من خلال الاستمتاع باليقظة الذهنية (mindfulness): بشكل عام، يمكن تحقيق الانفعالات الإيجابية من خلال النظر بتفاؤل للماضي والحاضر والمستقبل. مما لا شك فيه، فإن الحياة مليئة بالتقلبات، لكن التركيز على الأمور الإيجابية يحفز الانفعالات الإيجابية ويساعدنا في علاقاتنا ويشجعنا على القيام بمخاطرات مدروسة ويزيد من إبداعنا.

التدفق (Engagement): يحدث عندما نكون منخرطين كليًا في مهمة نستمتع بالقيام بها. لا نقوم بها لأننا نود الوصول لهدف معين، بل لأننا نحبها. فنحن كمن نكافئ أنفسنا عندما نقوم بهذا النشاط أو المهمة التي تتخذ أشكالًا مختلفة مثل الكتابة أو البستنة أو ممارسة رياضة كرة القدم أو العزف على آلة موسيقية.

العلاقات (Relationships): ككائنات اجتماعية، العلاقات الاجتماعية تشكل جزءًا مهمًا من سعادتنا. في الحقيقة، ووفقًا لدراسات قام بها أستاذ علم النفس الدكتور ميتش برنشتاين، فإن مراكز الألم في الدماغ تنشط عندما نختبر شعور العزلة والوحدة. تسهم العلاقات الاجتماعية في زيادة شعور السعادة، فعلى سبيل المثال، عندما يحتفل شخص ما بإنجازاته مع الآخرين ويشعر بحس من الانتماء تجاه مجتمعه ويحصل على الدعم من الأشخاص القريبين منه، فإن جميع هذه الأمور تزيد من سعادته وتقيه من شعور الحزن والكآبة.

القصد (Meaning): هل نشعر أن لحياتنا معنى؟ أي هل نشعر أننا مرتبطون بشيء أو قضية ما أكبر منا؟ فضلًا عن الأعمال مدفوعة الأجر، فإن تكريس وقتنا لأطفالنا كأمهات أو آباء أو الإنهماك في قضية مهمة (مثل القضايا المتعلقة بالبيئة أو دعم حركة التجارة العادلة) أو الانتماء إلى مؤسسات مجتمعية، يمكنها جميعها أن تضفي المعنى على حياتنا.

الإنجاز (Accomplishment): البشر بطبيعتهم يسعون إلى وضع أهداف لأنفسهم وتحقيقها. وضع أهداف نسعى لتحقيقها، حتى ولو كانت أهداف صغيرة، يلعب دورًا مهمًا في شعورنا بالسعادة. الشعور بالانجاز يزيد من اعتزازنا بأنفسنا ويعزز ثقتنا بأنفسنا.

كل ركن من أركان نموذج PERMA يمكن قياسه وتعريفه بشكل مستقل ويمكن وضع كل منها كهدف بحد ذاته. ويمكن تطبيق نموذج PERMA على المنظمات في تصميم وتنفيذ البرامج التي تختص بتحسين الأداء.

التمتع بالعافية النفسية هو شيء حسن كونه يزودنا بشعور جيد، لكن لهذا الأمر فوائد أخرى. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من العافية النفسية: يكونون أكثر تفائلًا، يتمتعون بعلاقات أفضل، لديهم حياة مهنية أفضل ويتلقون أجورًا أعلى بشكل عام، يتمتعون بصحة جسدية وعقلية أفضل، وبالتالي يعيشون حياةً أطول بشكل عام.

إبراهيم منكو

مدرب مهارات حياتية واختصاصي علم النفس الإيجابي

مجلة “نكهات عائلية”