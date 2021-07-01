5 جرائم قتل في أسبوع

طلال غنيمات

عمان – شهد الأسبوع الحالي 5 جرائم قتل، راح ضحيتها سيدتان، وطفل، وثلاثيني وخامس في مشاجرة مسلحة.

وتعاملت مديرية الأمن العام، مع جرائم قتل، ومحاولة سيدة قتل زوجها طعنا الى جانب قضايا مخدرات وحوادث سير، وحرائق.

وفي باب جرائم القتل، أقدم رجل على قتل زوجته الثلاثينية خنقا في منطقة أبو نصير بالعاصمة، وأخليت الجثة إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي.

وفي الزرقاء، عثر على جثة لثلاثيني، تعرض للخنق وللطعن في مناطق مختلفة من جسده.

كما قبض البحث الجنائي على “آسيوي” قتل فتاة “آسيوية” في الرمثا، اعترف بانه قتل الفتاة خنقاً منذ عدة أشهر، لخلافات بينهما، وألقى بجثتها في منطقة خالية من السكان.

وفي حادثة مفجعة، قتل طفل (7 اعوام) تعرض للضرب والحرق، بسكب والديه بالتبني مياها ساخنة عليه، وقبض عليهما وحولا للمدعي العام.

كما توفي شخص إثر مشاجرة بمنطقة النزهة بالعاصمة، شارك فيها عديدون لخلافات بينهم، واستخدمت فيها أسلحة نارية.

وحاولت سيدة قتل زوجها طعنا برأسه، في ضاحية الأمير حسن في عمان، إثر خلافات بينهما، وأسعف الزوج ونقل إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي.

كما قبض على اثنين بحوزتهما 300 ألف حبة مخدرة، وسلاح ناري، كانا بصدد نقلها باستخدام الطرق الصحراوية الوعرة بين محافظتين.

أيضا؛ أحبطت كوادر في مركز جمرك العمري، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر والسجائر الإلكترونية، وأجهزة كشف معادن، عن طريق شاحنة لوحتها عربية.

وضبطت كوادر وزارة المياه والري، صاحب مزرعة عنب، مساحتها 10 دونمات، كان يسحب المياه على نحو مخالف من بئر حكومية في منطقة الرمثا.

وفي محافظة اربد، اشتكى مواطن من تعرضه للسرقة، على يد ملثم دخل لمحل تجاري كان فيه، فسرق محفظته عنوة، وحُددت هوية مرتكب الجريمة وقبض عليه.

كما أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل أشخاص من الأراضي السورية للأراضي الأردنية، وبعد تطبيق قواعد الاشتباك تراجع المتسللون للعمق السوري.

ووقعت مشاجرة قرب حدائق الملك عبدالله بمحافظة إربد بين شبان، استخدمت فيها أسلحة بيضاء وجنازير.

وفي مخيم الحسين بالعاصمة، وقعت مشاجرة جماعية، نتج عنها إصابتا طعن في البطن وأخرى في الظهر، واسعف المصابون ونقلوا إلى مستشفى البشير.

وأصيب خمسيني بحادث دهس قرب نفق الصحافة في شارع الملكة رانيا بالعاصمة، كما توفي 3 وأُصيب 4 بكسور ورضوض في حادث تصادم بين مركبتين بمنطقة مثلث برقش في محافظة إربد.

وفي محافظة المفرق، توفي شخص وأُصيب 4 بكسور وجروح ورضوض، في حادث تدهور مركبة بمنطقة الحمرا، فأخليت الوفاة، ونقل المصابون إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

كما تعاملت كوادر الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بمديرية دفاع مدني المفرق، مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة الرويشد، أدى لاشتعال مركبة، نتج عنه وفاة 3 وإصابة اثنين بجروح ورضوض.

وفي حادث تصادم بين حافلتين على جسر البيبسي، نتج عنه إصابة 20 شخصا بجروح ورضوض بسيطة، كما أصيب في اليوم ذاته، 29 شخصاً بجروح ورضوض مختلفة، إثر حادث سير وقع بين حافلتين بمدينة الزرقاء.

وتوفي 3 من أفراد القوات المسلحة في حادث تصادم بين شاحنة وسيارة عسكرية في منطقة الرويشد.

كما توفي، طفل (3 اعوام) وأصيب شقيقه جراء سقوط أجزاء من سقف منزلهما في بلدة غور المزرعة بلواء الأغوار الجنوبية.

وفي باب حوادث الحرائق، أخمدت كوادر الإطفاء بمديرية دفاع مدني غرب عمان حريقاً شب في طابق رووف بعمارة من 4 طوابق، في منطقة الدوار السابع بعمان.

في بلدة القادسية بمحافظة الطفيلة، ألحق كلب مسعور وضال اصابات بـ4 بينهم طفلتان، بعد مهاجمته لهم، اذ أصيبت الطفلة بقطعين جزئيين في أذنها اليسرى ويدها، فيما تعرض والد الطفلتين لإصابة بفخذه، وقام مواطنون بمساعدة الاب على قتل الكلب.