آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

5 قتلى على الأقل بتفجير سيارة مفخخة في شرق أفغانستان

منذ 52 دقيقة
رجل أمن أفغاني يقف حارساً على موقع هجوم في، أفغانستان – (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

غزنة (أفغانستان)- قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح الاثنين بتفجير سيارة مفخخة استهدفت منشأة تابعة لوكالة مخابرات أفغانية في ولاية غزني في شرق أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية وحيد الله جومازاده لفرانس برس “استخدم الإرهابيون سيارة من نوع هامفي في هجومهم. استهدفوا المديرية الوطنية للأمن في مدينة غزنة”، مضيفاً أن التفجير أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 32 بجروح.

وأوضح أن “معظم الضحايا هم من موظفي المخابرات”.

وأكدت وزارة الداخلية في كابول ومسؤول صحي في غزني كذلك الهجوم.

ولم تتبنَ أية جهة الهجوم بعد.

ويأتي التفجير بعد يوم من إبرام الرئيس أشرف غني وخصمه عبدالله عبدالله اتفاقاً لتقاسم السلطة في كابول، وضع حداً لأشهر من الخلافات.

ويمهد الاتفاق الذي رحبت به واشنطن الطريق أمام إطلاق محادثات سلام مع حركة طالبان. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

ازدياد الوفيات في جنوب اليمن مؤشر على احتمال تفشي كورونا

منذ دقيقتين

قتيل بتحطم طائرة عسكرية خلال عرض لرفع معنويات السكان بكندا

منذ 22 دقيقة

الصين تسجل 7 اصابات جديدة بكورونا

منذ 22 دقيقة

820 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بأميركا

منذ 56 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock