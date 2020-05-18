5 قتلى على الأقل بتفجير سيارة مفخخة في شرق أفغانستان

غزنة (أفغانستان)- قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح الاثنين بتفجير سيارة مفخخة استهدفت منشأة تابعة لوكالة مخابرات أفغانية في ولاية غزني في شرق أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية وحيد الله جومازاده لفرانس برس “استخدم الإرهابيون سيارة من نوع هامفي في هجومهم. استهدفوا المديرية الوطنية للأمن في مدينة غزنة”، مضيفاً أن التفجير أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 32 بجروح.

وأوضح أن “معظم الضحايا هم من موظفي المخابرات”.

وأكدت وزارة الداخلية في كابول ومسؤول صحي في غزني كذلك الهجوم.

ولم تتبنَ أية جهة الهجوم بعد.

ويأتي التفجير بعد يوم من إبرام الرئيس أشرف غني وخصمه عبدالله عبدالله اتفاقاً لتقاسم السلطة في كابول، وضع حداً لأشهر من الخلافات.

ويمهد الاتفاق الذي رحبت به واشنطن الطريق أمام إطلاق محادثات سلام مع حركة طالبان. (أ ف ب)