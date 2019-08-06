5 لاعبين يجب مشاهدتهم هذا الموسم في لاليغا

عمان – الغد – قدّم العديد من اللاعبين أوراق اعتمادهم مع فرقهم الإسبانية في الموسم المنقضي، من خلال تقديمهم لفاصل قصير من اللمحات والمهارات الفنية، ليصبحوا مطالبين بتقديم الافضل في الموسم الجديد، وهم:

1. دييغو لاينيز (ريال بتيس)

مع أن عمره لا يتجاوز 18 سنة، فإن دييغو لاينيز يعتبر بالفعل نجما في المكسيك. كانت بدايته مع نادي أميركا في سن 16، وقد ساهم بانتظام مع الفريق في جهته ولم يظهر عليه الانزعاج عند اللعب في ملعب كبير مثل ملعب “أزتيكا” في مدينة مكسيكو.

وقع لنادي ريال بتيس في يناير، وهو ما شكل بداية لمسيرته الكروية في أوروبا، وأظهر خلال الشهور الأولى المعدودة في إسبانيا لمحات من مهارته وموهبته الكبيرة، وأصبح أنصار النادي بالفعل متحمسين لهذا الجناح.

2. برايان جيل (إشبيلية)

أصبح برايان جيل أول لاعب مولود في القرن 21 يسجل هدفا في لاليغا، حيث زارت كرته الشباك خلال اللقاء الذي جمع فريق إشبيلية مع رايو فاييكانو في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وبدأ اللاعب ذو 18 سنة يشارك مع فريقه انطلاقا من دكة الاحتياط، وهو أمر أصبح أكثر انتظاما خلال نهاية الموسم.

ومع أنه لا يزال يحتاج لصقل موهبته، فمن الواضح أنه يستطيع أن يفعل الكثير من السحر بواسطة كرة للقدم، وستكون قدمه اليسرى بالتأكيد مسؤولة عن تسجيل المزيد من الأهداف خلال السنوات المقبلة.

3. صامويل شوكويزي (فياريال)

لقد بذل فريق فياريال مجهودا رائعا في نهاية الموسم لتفادي الهبوط، ويعود ذلك لأسباب من أهمها صامويل شوكويزي، كانت بداية الجناح النيجيري ذي 19 سنة مع الغواصة الصفراء خلال مباريات الفريق في الدوري الأوروبي، وسرعان ما نال ثقة المدرب وأخذ مكانة دائمة في التشكيلة الرسمية للفريق في لاليغا.

وأثبت شوكويزي أن تلك الثقة كانت في محلها من خلال تسجيل أهداف حاسمة ضد فريقي رايو فاييكانو وخيرونا المهددين بالهبوط، كما زار االشباك خلال اللقاء المثير الذي جمع فريقه مع برشلونة والذي انتهى بالتعادل 4-4 في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأظهر شوكويزي أنه لاعب موهوب، ومن حسن الظن أننا سنتمتع بمشاهدة الكثير من لمساته في الملعب.

4. والدو روبيو (ريال فالادوليد)

استطاعت ريال فالادوليد أن تنقذ نفسها من الهبوط بفضل مجهود نهائي قوي في موسم 18-2019، وبفضل جهود اللاعب والدو روبيو لنيل نقاط الفوز، وتمت ترقية اللاعب البالغ من العمر 18 سنة حديثا من الفريق الثاني في شهر آذار (مارس) الماضي، غير أنه تألق بسرعة في دوري الدرجة الأولى وسجل فوزا تاريخيا وحاسما ضد فريق أتلتيك بيلباو عندما لم تبق لنهاية الموسم إلا مبارتين، بعد أن وقع تمديدا لعقده إلى غاية سنة 2022، سيكون أحد أسباب تحمس الأنصار في ملعب خوسيه زوريا خلال هذا الموسم المقبل.

5. أدريا بيدروسا (إسبانيول)

كان الموسم السابق موسما لا يُنسى بالنسبة لأدريا بيدروسا، لقد كانت الآمال معقودة عليه منذ أن كان في أكاديمية إسبانيول، وبعد أن تألق مع الفريق الثاني خلال النصف الأول من الموسم السابق، تمت ترقيته للفريق الأول وسرعان ما أخذ مكان اللاعب المخضرم ديداتش فيلا ويصبح الظهير الأيسر الأساسي للفريق.

وأظهر بيدروسا تكيفا جيدا مع بطولة لاليغا سانتاندير، وبالإضافة إلى دوره الدفاعي القوي، فقد أثبت بأنه يمكن أن يتقدم للأمام، حيث سجل هدفا رائعا ضد فريق ألافيس ووقع هدفا آخر بعد أن ركض 80 مترا ضد أتلتيكو مدريد.