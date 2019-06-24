5 مساقات تقدم علم الفلك من الصفر

الغد– ربما تكون الميزة الأكبر للانفجار الرقمي الذي يعيشه العالم المعاصر هي القدرة الواسعة على التعلّم، حيث انهالت جامعات العالم كله تقريبا للمساهمة في تلك الثورة بتقديم بعض مناهجها على الإنترنت، أضاف ذلك زخما هائلا لحركات التعلّم الذاتي والتي كانت يوما ما مجرد مبادرات نادرة تحكي عنها برامج المساء التلفزيونية من حين لآخر، أما اليوم فإن الأمر تخطى ذلك ليصبح ثقافة تشغل بال قطاع كبير من الشباب صغير السن، لهذا حرص القسم العلمي في “ميدان” أن يمد متابعيه ببعض الترشيحات التعليمية المتميزة من حين لآخر، سواء العامة في العلوم الرئيسية (كالفيزياء والفلك وعلم النفس) أو بعض النطاقات المتخصصة (كالفيزياء الفلكية أو البيولوجيا التطورية أو التغير المناخي) عسى أن تساعد البعض في تحقيق حلم قديم بتعلم “علم الفلك” بينما هو يعمل طبيبا أو صيدلانيا.

علم الفلك تحديدا يتميز بأنه يشبه الشطرنج، حيث إنه يمكن أن يكون حرفة يتخصص فيها البعض، ويمكن أن يكون هواية كذلك، تمارسها بينما تعمل بأي مهنة أخرى، وربما يوما ما تنتقل للعمل بها أو ربما لا، المهم أن تستمتع بتعلّم وممارسة شيء تحبه، وممارسة علم الفلك تبدأ من الصعود إلى سطح المنزل وتأمل النجوم والتعلّم عنها قليلا وعن مواضعها في السماء. في تقرير سابق بعنوان “الدليل الشامل لعلم الفلك” تحدثنا عن الكثير من المصادر التي يمكن أن تساعدك لبداية مميزة في رصد سماء الليل، أما الآن فسيحاول كاتب التقرير دعمك بعدد من المساقات لأجل أن تبدأ في تعلّم باقي نطاقات “علم الفلك”.

الهدف الرئيسي من هذه الترشيحات هي أن تقدم مبادئ علم الفلك من الصفر، في مساقات أوّلية لا تحوي الكثير من الرياضيات، أو ربما لا رياضيات على الإطلاق، من أجل أن تبدأ بمفاهيم عامة ومهمة عن علم الفلك، ثم يمكن لك بعد ذلك أن تنتقل إلى مساقات أكثر صعوبة، كذلك هدف كاتب التقرير أن تكون تلك المجموعة من الترشيحات مقدمة بالأساس إلى مستوى طلبة الثانوية العامة، ما يجعلك قادرا على الخوض فيها ببساطة ويُسر.

علم الفلك في المنزل

دعنا الآن نبدأ مع أول ترشيحاتنا، وهي المبادرة التي نهتم لها كثيرا “كراش كورسز” (Crash Courses)، حيث تهدف إلى تقديم المواد العلمية الدراسية لبرامج التعيين المتقدم (Advanced Placement program)، وھي آليات تعليمية أُنشئت لتقدم مناھج وامتحانات علی مستوى الکلیات لطلاب المدارس الثانویة، يعمل كل مساق منها على تسهيل طريق الطالب أثناء الاستذكار، وميزة مساق علم الفلك في “كراش كورسز” هي أنه ممتع جدا، وكذلك بسيط جدا، لكن بالإضافة إلى ذلك فإنه يحمل ميزتين إضافيتين.

الأولى هي مُقدمه، “فيل بلايت”، أحد أشهر مبسطي العلوم على مستوى العالم (علم الفلك بالتحديد)، والثانية هي أن هذا المساق بالكامل مترجم إلى اللغة العربية، وهي ترجمة جيدة، لذلك لن يكون صعبا أن تجتازه، المساق يقدم المنهج الرئيسي لعلم الفلك (يبدأ بالرصد، ثم المجموعة الشمسية، ثم النجوم وجيرانها في الفضاء بين النجمي، وأخيرا الكونيات) في نحو 40 حلقة طول الواحدة منها هو نحو 10 دقائق فقط، مع استخدام مثالي للجرافيك والصور والفيديوهات المرافقة.

من جهة أخرى فإن واحدة من الدرر المنسية على يوتيوب هي حلقات السيد “مايكل فان بيزن” والذي يقدم دروسا مبسطة في نطاقات واسعة كالفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها من العلوم، بالنسبة لعلم الفلك فإن “بيزن” يقدمه في أكثر من 100 حلقة تتنوع في الطول بين 5 دقائق و15 دقيقة، كل مجموعة من الحلقات تجد أنها تناقش موضوعا بعينه، فمثلا تجد الشمس مقدمة في قسم خاص من نحو 15 حلقة، المقدمات الرصدية لعلم الفلك كذلك تجدها في نحو 24 حلقة، وهكذا يستمر بيزن في تقديم منهج علم فلك كامل وممتع.

هناك عدد من المزايا التي تجعل من حلقات بيزن مميزة، ليست بديلا عن “كراش كورسز” ولا اختيارا آخر، بل مكملة لها، وذلك لأن بيزن يقف أمام سبورة ويقدم مادته كأنه في فصل دراسي، أسلوب التقديم نفسه مدرسي الطبع، كذلك فإنه يخوض لمسافة قصيرة في المعادلات الرياضية ويقدم علم الفلك، في العموم، بصورة أثقل من رفاقه في “كراش كورسز”، قد تحتاج من حين إلى آخر إلى أن تخرج من المساق للبحث عن بعض الأمور التي قد لا تفهمها، لكن الأمر لا يتخطى قدرات طالب في المرحلة الثانوية. تجد قناة فان بيزن كاملة في هذا الرابط، ابحث عن قوائم تشغيل علم الفلك، ستجدها منفصلة كلٌّ على حدة: هنا.

مستوى أعلى

دعنا الآن ننتقل إلى مستوى أعلى قليلا، وفي تلك المنطقة لدينا مساقان مميزان، الأول تجده على مؤسسة “كورسيرا” من تقديم “كريس إمبي” أستاذ علم الفلك بجامعة أريزونا، كريس إمبي كذلك هو مبسط علوم شهير له العديد من الكتب المنشورة، نعرف منها باللغة العربية كتاب “نهاية كل شيء” الذي صدر مترجما عن مؤسسة “هنداوي” قبل عدة أعوام، ويمكن بسهولة أن تجده مجانا على الإنترنت. في المساق كذلك، ساعدت خبرات إمبي التبسيطية في تقديم المادة الفلكية بصورة أفضل.

كتاب “نهاية كل شئ” لـ “كريس إمبي”

كعادة “كورسيرا”، والمنصات التعليمية الإلكترونية في العموم، فإن الميزة الرئيسية للمساق هي التنوع والتفاعل، بمعنى أن المساق لا يعتمد فقط على فيديوهات المقدم، بل هناك مصادر إضافية، تكون في بعض الأحيان كتابا بعينه أو مقالا أو فيديو آخر أو عبر اللقاء المباشر مع الأستاذ أو عبر الامتحانات أو التفاعل مع باقي الطلبة في المساق، كذلك يتضمن المساق أسئلة من حين لآخر وينقسم إلى أسابيع يتم تقييم كل منها وإضافة نتيجة التقييم إلى الامتحان النهائي، يشبه الأمر أن تكون في جامعة حقيقية.

المساق “Astronomy: Exploring Time and Space” يُقدَّم للمبتدئين من الصفر، لا يحوي رياضيات أو فيزياء معقدة، كذلك فهو على بساطته ضخم يمتد لمسافة 11 أسبوعا كاملة، يناقش معظم النطاقات الأساسية لعلم الفلك، بداية من الجانب التاريخي وسماء الليل وأدوات الرصد، ثم مقدمة بسيطة لفيزياء الجاذبية والضوء والمادة، وبعد ذلك ينطلق إلى تطور النجوم ثم إلى علم الكونيات مع مقدمات ممتعة لنطاقي الكواكب خارج المجموعة الشمسية والبيولوجيا الفلكية. المساق ممتع حقا، ويعيبه أن مشاركة الجامعات مع منصات التعليم الإلكتروني أصبحت سطحية بعض الشيء لا تقدم الكثير، لكن بالنسبة لمبتدئ يود إلقاء نظرة على هذا النطاق فإن الأمر سيكون مفيدا جدا. المساق من هنا.

أما المساق الثاني في هذا النطاق فيقدمه “ألكساندر سبان” من جامعة أوكلاهوما لطلبة قسم الفيزياء والفلك بالجامعة، من المفترض أن هذا المساق هو المادة التي ستساعد الطلبة على الاستذكار في منازلهم أو الاستعداد للمحاضرات القادمة، لذلك فهو لا يغطي المنهج المقدم للطلبة بالكامل، لكنه يغطي العناوين الرئيسية التي ستحتاج إليها لفهم المادة العلمية، وهو كذلك مقدم لدعم الطلبة في نقطة واحدة محددة وهي “المفاهيم”، بغض النظر عن الرياضيات والفيزياء المتعلقة بالموضوع، لذلك سيكون مميزا بالنسبة لمبتدئ يود أن يتعلم المفاهيم بشكل رئيسي.

المساق طويل بعض الشيء، نحو 15 ساعة مقسمة على 29 محاضرة، يبدأ بالنمط الطبيعي لمساقات علم الفلك، الرصد وتاريخ العلم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحركات السماوية الأخرى، كتغير الفصول وحركات النجوم في السماء وحركات القمر والكواكب وظواهر كالخسوف والكسوف، بعد ذلك يبدأ في عدة محاضرات للفيزياء الأساسية الخاصة بالجاذبية والضوء والطيف الكهرومغناطيسي في العموم، وهي تجهز للمحاضرات التالية عن النجوم وتطورها وأنواعها، ويستمر المساق في هذا النطاق حتى نهايته.

المساق بسيط، أسلوب سبان سهل ويهدف بالأساس إلى وضع المفاهيم في عقول الطلبة بغض النظر عن التعقيدات الخاصة بها، من حين إلى آخر ستحتاج إلى أن تخرج من المساق إلى أرض الإنترنت الواسعة من أجل البحث عن الاصطلاحات التي سيطرحها دون شرح، بفرض أن الطلاب قد تلقوها في الفصول الدراسية، لكن ذلك لن يعوقك عن فهم المادة بأفضل شكل ممكن واستخلاص المطلوب منها.

فتاتان مجهولتان!

مساق آخر ممتع يقدم علم الفلك بالطريقة نفسها، لكنه هذه المرة مجهول بعض الشيء، بمعنى أن مقدّمتيه تشرحان علم الفلك لطلبة جامعة ما من المفترض أنهم يتلقون جزءا من المادة في المحاضرات بينما يعمل الجزء الإلكتروني على تبسيط المفاهيم لهم، لكننا لا نعرف أي شيء عن كل هذا، تعرّف كاتب التقرير إلى هذا المساق قبل نحو خمس سنوات على يوتيوب، وفوجئ بالطريقة البسيطة التي يُقدّم بها، وتعلّم الكثير من هاتين الفتاتين الرائعتين.

المساق طويل، معدل المحاضرات 45 دقيقة، في 25 محاضرة، لكنه يتميز بالوضوح الشديد، ويقدّم المفاهيم الأساسية بغض النظر عن الرياضيات التي يفترض أن يتعلمها الطلبة في الفصل الدراسي، ويغوص بشكل أكثر عمقا من سابقيه في الفيزياء الفلكية، لكنه يدور بالطبع حول الموضوعات الأساسية نفسها لعلم الفلك، بداية من الرصد، ثم النجوم وتطورها ومصائرها، وأخيرا مقدمة بسيطة للكونيات، لكنه يتجاهل المجموعة الشمسية تماما، ويصب جُلّ تركيزه في الأمر المتعلق بالنجوم، لذلك ننصح كل مهتم بهذا النطاق أن يتأمله.

حسنا، وصلنا لنهاية رحلتنا مع علم الفلك، قدّمت هذه المساقات بترتيب من الأسهل إلى الأصعب، بحيث تساعدك على انتقاء المستوى الذي تود أن تبدأ منه، لكن كاتب التقرير ينصحك أن تهتم بشدة بالوصول إلى المساق الأخير آجلا أم عاجلا. لكن في النهاية دعنا نوضح أنه لا توجد فيزياء ولا يوجد علم فلك من دون معادلات رياضية كثيرة، لذلك فإن هذا التقرير هو مقدمة لآخر قريب سوف يهتم بترشيح مجموعة أخرى من المساقات المتقدمة التي تمكّنك من الخوض في نطاقات علم الفلك كطالب جامعي، مع ترشيحات إضافية للرياضيات الأساسية.

دعنا في النهاية نوضّح أن تلك هي ترشيحات كاتب التقرير والذي تعلّم الكثير عن “علم الفلك” بشكل ذاتي على مدى عدة سنوات، ومارسه بشكل عملي عبر رصد السماء مع تلسكوب 8 إنش ممتع. قد لا تكون الأفضل، ويمكن أن تكون هناك مساقات ممتعة أخرى، لكنه يرى أن تلك الترشيحات ستكون مناسبة للغاية وممتعة لمبتدئ من الصفر، وسوف تساعده على التدرج في المادة العلمية بصورة سهلة غير منفّرة.

حينما تود أن تتعلم ذاتيا عن أمر بعينه فالكتب مهمة وممتعة طبعا، والمحاضرات العامة كذلك، نقصد تلك التي تقدم موضوعا بعينه، لكن المساق الواحد يساوي أن تتم عدة كتب في أسابيع قليلة، كما أنه ينظم وقتك ويضع أمامك خطة جاهزة، ويرشح لك مصادر خارجية ممتازة، وكل ما تحتاج إليه هو الالتزام بالخطة فقط، لذلك اجعل هدفك دائما أن تبدأ بمساق، ولا تهتم كثيرا بأن يكون “أفضل مساق” بقدر ما يُفضّل أن يكون اهتمامك بالمساق الأنسب بالنسبة لقدراتك والطريقة التي تود أن تحصل بها على المعلومة.

حسنا، الفضاء الإلكتروني مفتوح للجميع، والمساقات متوفّرة في كل النطاقات تقريبا كما جاء في موقع ( ميدان) ، بقي فقط أن تكون جديا تجاه الأشياء التي تحبها، لا يهم أن تكون صيدلانيا أو طبيبا أو محاميا أو ضابط شرطة، يكفي فقط أن تجتزئ من يومك ساعة واحدة، أو تخصص عدة ساعات أسبوعية أو حتّى شهرية، من أجل تعلّم ما تحب، فقط لغرض التعلّم، فقط لغرض التمتع بأشياء كنت تحبها طفلا لكن المرحلة الثانوية غيّرت مسار حياتك. أصبح ذلك متاحا الآن أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشر، لذلك فإن المشكلة الوحيدة التي تواجهها حاليا هي الكسل فقط، تخلّص من كسلك وابدأ.