5 مشروبات صباحية تيقظك أفضل من القهوة

ترجمة ينال أبو زينة

الغد- تجلب القهوة للمرء نوعاً من الراحة النفسية عند تناولها، بينما تسيدت مشروبات الصباح لدينا أيضاً في ضوء ارتباطها بشكل وثيق بلحظات الاستيقاظ والاستعداد لبدء شعائر الصباح اليومية.

لكن القهوة تضر أكثر مما تنفع بواقع الدراسات، لاسيما وأنها تحوي مادة الكافيين التي يتعدى ضررها الجسد إلى الصحة العقلية أيضاً، فهل هناك من بدائل أكثر صحية؟.

فيما يلي 5 مشروبات طبيعية تُعرف بتحسينها المزاج وتعزيز مستويات الطاقة لديك، بحسب ما نشر موقع “بور أوف بوزيتفتي”:

1- مشروب التفاح والموز المثلج “سموثي”

تحوي كل من فاكهتي التفاح والموز أطناناً من الفيتامينات والمعادن، فيما يعطيك سكرها الطبيعي دفعة في الطاقة صباحاً. ويعرف عن الموز كونه مصدراً مهماً للبوتاسيوم والفيتامين “ب” اللذان يعززان الصحة العقلية واللياقة، بينما يمدك التفاح بنسبة كبيرة من البوتاسيوم أيضاً إلى جانب الفيتامين “سي”.

2- شاي “الكومبوتشا”

يحوي شاي الكومبوتشا –وهو نوع من الشاي الأخضر ذو رائحة فريدة من نوعها- البروبروتيك والفيتامينات “كيه-2” و”بي-12″، فضلاً عن الأحماض الدهنية. ويعرف عن العنصرين الأخيرين أنهما مهمان لصحة الدماغ.

وتجدر الإشارة إلى أنك يجب أن تتبع طريقة تحضيره بحذافيرها، خاصة عدم استخدام أوعية السيراميك لذلك.

3- الماء بالليمون

يساعد مزيج ماء الشرب والليمون في عملية الهضم والتخلص من سموم الجسم، كما ويضفي لمعة صحية على البشر ويساهم في فقدان الوزن، بينما يعزز الطاقة والمزاج والمناعة ويساعد في منع تشكل حصوة الكلى. ويوفر الليمون 187% من فيتامين “سي” المطلوب يومياً ومقداراً جيداً من البوتاسيوم والمغنيسيوم.

4- مشروب طاقة “ماتشا جوز الهند”

تم تقديم الماتشا للعالم أجمع لكونه يحوي عنصراً طبيعياً مهدئاً يسمى بالـ”آي-ثيانين” الذي يعزز الهدوء والتركيز والطاقة الإيجابية. ورغم احتوائه على الكافيين، إلا أن هذا المشروب لا يتسبب بالتوتر والتأثيرات الجانبية السلبية التي تتسبب بها القهوة.

ويعرف عن جوز الهند أنه مصدر مهم للحمض الدهني المعروف باسم “حمض الدهون الثلاثية المتوسط” التي توفر تعزيز فوري للطاقة وتخفض الكوليسترول.

5- الشاي بالنعنع

يمكن لهذا المشروب المعروف في حال أضيف إليه بعض عصير الليمون الطبيعي، أن يؤمنك بكمية هائلة من الطاقة إلى جانب تعزيز جسمك بالفيتامين سي.