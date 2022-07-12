5 مغامرات لا يمكنك خوضها إلا في سويسرا

تعتبر سويسرا من أجمل البلدان السياحية في القارة الأوروبية وتتميز بمناظرها الطبيعية الساحرة وخاصة جبال الألب المغطاة بالثلوج.

في سويسرا، يمكن للسائح الحصول على الكثير من التجارب الفريدة في هذا البلد الرائع.

فيما يلي مجموعة من التجارب الفريدة التي يمكنك الحصول عليها في سويسرا، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف أنديا.

استكشاف زيرمات

زيرمات هي وجهة خالية من السيارات، تقع عند سفوح جبل ماترهورن.

وبالمثل، تعتبر زيرمات واحدة من أجمل الأماكن التي يجب زيارتها، حيث توفر مناظر جبال الألب الرائعة المغطاة بالثلوج مشهداً نادراً.

التزحلق على الجليد في ماتيرهورن

ماترهورن هي إحدى القمم الشهيرة في سويسرا، وتقع على ارتفاع 4478 مترًا فوق مستوى سطح البحر. يعتبر المكان مثالياً للمتسلقين ذوي الخبرة وهواة التزلج.

بحيرة جنيف

ستقع في حب بحيرة جنيف بنظرة واحدة!

إنها أكبر بحيرة في جبال الألب في أوروبا وهي بحيرة حالمة للغاية بحيث يصعب تصديق وجود مكان مثل هذا على الأرض.

تعرف هذه البحيرة التي تتخذ شكل هلال أيضًا باسم بحيرة ليمان، وهي مشتركة بين فرنسا وسويسرا.

مدينة سانت مورتيز

تتميز سانت مورتيز بالبحيرات المتلألئة والأنهار الجليدية الجميلة وغابات جبال الألب، وهي واحدة من أشهر الوجهات الجبلية في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن فرص اكتشاف مشاهير الأفلام المفضلة لديك عالية جدًا هنا.

سحر العالم القديم من بيرن

عاصمة سويسرا، برن، هي وجهة رائعة للغاية مليئة بسحر العالم القديم.

حيث تعتبر المدينة القديمة التي تعود للقرون الوسطى، هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

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