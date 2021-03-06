5 مليارات إنسان يستخدمون الإنترنت في العالم

إبراهيم المبيضين

عمان- كشفت بيانات عالمية حديثة توسعا وزيادة في قاعدة مستخدمي الإنترنت في جميع ارجاء العالم لتضم اكثر من 5 مليارات مستخدم وذلك حتى نهاية العام الماضي 2020.

وذكرت البيانات التي نشرها مؤخرا موقع “انترنت وورلد ستاتيس” -المتابع لتطورات مؤشرات خدمات الإنترنت في العالم- أن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم، ومع تسجيله هذا المستوى تكون نسبة انتشار استخدامه بلغت حوالي 65 % وذلك قياسا بعدد سكان العالم المقدر العالم الحالي باكثر من 7.7 مليار إنسان.

وتعد نسبة الانتشار هذه اعلى نسبة انتشار يسجلها استخدام للإنترنت في العالم منذ بدايات انتشار الخدمة وطفرتها في العام 1995.

وتظهر البيانات العالمية ان عدد مستخدمي الإنترنت في العالم قد زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية بمقدار 1.6 مليار مستخدم وبنسبة تبلغ 47 %، وذلك لدى المقارنة بعدد مستخدمي الإنترنت حول العالم والمسجل نهاية العام 2015 عندما يبغ قرابة 3.4 مليار مستخدم بنسبة انتشار تجاوزت 46 % قياسا بعدد السكان في ذلك الوقت.

وقد زاد انتشار الخدمة بشكل لافت خلال فترة السنوات الخمس الماضية على وجه الخصوص مع ظهور وانتشار كبير لاجهزة الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية والانتشار الكبير لشبكات الإنترنت المتنقل عريض النطاق من الاجيال الثالث والرابع وحديثا الخامس.

ويرى مراقبون أن شبكة الإنترنت، التي نشأت قبل حوالي 42 عاما عندما جرى إرسال أول رسالة إلكترونية ناجحة بين جهازي حاسوب، تعد من أهم منجزات القرن العشرين وشهدت خلال فترة التسعينيات منه طفرة واستخداما متزايدا لا حدود له في مضمار نقل البيانات والأخبار والمعلومات، ويمكن تعريفها ببساطة بأنها عبارة عن مجموعة من شبكات الحواسيب المتصلة معا عن طريق أسلاك نحاسية وكابلات ألياف بصرية وتوصيلات لاسلكية، لتصبح وسيلة يستخدمها الأفراد، والمؤسسات، للتواصل، وتبادل المعلومات.

الى ذلك اظهرت البيانات العالمية ان قارة اسيا استحوذت على الحصة الاكبر من مستخدمي الانتنرت في العالم وبنسبة تتجاوز 53 % عندما بلغ عدد مستخدمي العنكبوتية فيها اكثر من 2.7 مليار مستخدم.

وذكرت البيانات ان قارة اوروبا سجلت مع نهاية العام الماضي قرابة 728 مليون مستخدم مستحوذة على حصة تتجاوز 14 % من اجمالي مستخدمي الإنترنت في العالم.

واشارت البيانات الى ان قارة افريقيا استحوذت على حصة بلغت 12.5 % من اجمالي مستخدمي الإنترنت حول العالم عندما سجلت قرابة 635 مليون مستخدم.

وقالت البيانات ان قارة اميركا اللاتينية سجلت حوالي 478 مليون مستخدم باكثر من 9 % من اجمالي مستخدمي الإنترنت حول العالم نهاية العام الماضي، فيما سجلت قارة اميركا الشمالية قرابة 333 مليون مستخدم مستحوذة على حصة 6.5 % من اجمالي مستخدمي الشبكة العنكبوتية في العالم.