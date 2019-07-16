5 منتخبات تؤكد مشاركتها بـ “خليجي 24”

عمان – الغد – حسم المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الموعد النهائي والرسمي لإقامة بطولة كأس الخليج 24، الذي تستضيفه “الدوحة” خلال الفترة من 27 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 9 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، حيث تم تقديم الموعد بعد قرار “فيفا” بإسناد تنظيم مونديال الأندية 2019 و2020 إلى قطر.

ومن المنتظر إقامة “خليجي 24” بمشاركة 5 منتخبات، بعدما أكدت اتحاداتها موافقاتها على المشاركة، وهي: “الدولة المضيفة” قطر، عُمان، الكويت، العراق، واليمن، فيما تتردد أنباء عن انسحاب السعودية والبحرين والإمارات من المشاركة في البطولة الخليجية، بسبب الأزمة السياسية مع قطر.