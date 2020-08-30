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5 من لاعبي الفيصلي يغادرون المستشفى – فيديو

منذ 28 دقيقة

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بلال الغلاييني

عمان – غادر خمسة من لاعبي النادي الفيصلي وهم: براء مرعي ويوسف الرواشدة وسالم العجالين وإحسان حداد ودومينيك مندي قبل قليل إحدى المستشفيات الحكومية، بعد أن امضوا فترة الحجر في الأقسام المخصصة لذلك، وبعد أن تعرضوا للإصابة من فيروس كورونا، حيث غادر اللاعبون اقسام الحجر وسط فرحة واسعة من العاملين والأطباء في المستشفى، فيما ينتظر أن يغادر المحترف البولندي لوكاس المستشفى يوم غد الأثنين.

وينتظر أن يمكث اللاعبون فترة أخرى من الحجر في المنزل ولمدة أسبوع حسب التعليمات الصحية والإجراءات الوقائية التي تتعامل معها الجهات المعنية.
وكان لاعبو واداريو الفيصلي قد خضعوا يوم الخميس الماضي إلى الفحص الثاني الخاص بفيروس كورونا، حيث جاءت النتائج لجميع العينات التي سحبت منهم سلبية.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo

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