5 ميداليات حصاد الأردن في بارالمبيك طوكيو

عمان – ارتفع حصاد الأردن في ختام مشاركته بدورة الألعاب البارالمبية (بارالمبيك طوكيو 2021) إلى خمس ميداليات بعد فوز الرباع البارالمبي احمد هندي بذهبية دفع الكرة الحديدية.

وحطم هندي رقمه القياسي العالمي السابق عندما رمى الكرة الحديدية لمسافة 25ر12 متر ليسجل بذلك رقما بارالمبيا جديدا ويتفوق على منافسيه المغربي عز الدين النويري الذي سجل 55ر11 متر، والقطري عبد الرحمن عبد القادر فيقي الذي سجل 36ر11 متر.

وتعد ذهبية هندي خامس ميدالية للأردن في بارالمبيك طوكيو اربع منها ذهبية إذ سبق لكل من الرباعين: عمر قرادة، عبد الكريم خطاب، جميل الشبلي أن فاز كل منهم بميدالية ذهبية بالإضافة الى ذهبية هندي الرابعة، بينما أحرزت اللاعبة البارالمبية ختام ابو عوض برونزية فردي كرة الطاولة.

وأهدت اللجنة البارالمبية وإدارة البعثة في بارالمبيك طوكيو الإنجاز للأردن، معربة عن الأمل في أن يفتح هذا الإنجاز الباب واسعا لمزيد من الإنجازات في المشاركات الأردنية القادمة على مستوى دورات الألعاب البارالمبية والبطولات العربية والقارية والعالمية.

ومنحت الميداليات الخمس الأردن المركز 33 في ترتيب الدول المشاركة في بارالمبيك طوكيو والثالث عربيا إذ جاء بعد تونس التي احتلت المركز 26 عالميا بـ11 ميدالية (4 ذهب، 5 فضة و2 برونز)، ثم الجزائر بالمركز 28 بـ 10 ميداليات (4 ذهب، 2 فضة، و4 برونز).

بينما جاءت المغرب بالمركز 48 بثماني ميداليات (1 ذهب 4 فضة و3 برونز)، ثم الإمارات بالمركز 53 بثلاث ميداليات (ذهبية، فضية وبرونزية)، وجاءت مصر بالمركز 61 عالميا بسبع ميداليات (5 فضة، 2 برونز)، تلاها العراق بالمركز 69 بميداليتين (فضية وبرونزية)، ثم الكويت بالمركز 73 (فضية) ، مقابل برونزية لكل من سلطنة عمان، السعودية وقطر في المركز 78.

فيما واصلت الصين الشعبية انفرادها بصدارة لائحة الميداليات بـ 189 ميدالية (88 ذهب، 52 فضة، 49 برونز)، تلتها بريطانيا بـ 118 ميدالية، ثم أميركا بـ97 ميدالية ملونة.

من جهة ثانية، تظهر البعثة الأردنية في حفل ختام دورة الألعاب البارالمبية بارالمبيك طوكيو، الذي يبدأ عند الساعة 2.00 بعد ظهر غد الأحد بتوقيت عمان حيث سينال الرباع عبد الكريم خطاب حامل ذهبية وزن 88 كيلو غراما شرف رفع العلم الأردني في حفل الختام بعدما كان البطل العالمي أحمد الهندي منح شرف رفع العلم في حفل الافتتاح. –(بترا)