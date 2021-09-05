5 ميداليات حصيلة الأردن في اختتام دورة الالعاب البارالمبية

عمان – الغد – اختتمت مساء اليوم الأحد دورة الألعاب البارالمبية والتي أقيمت على مدار الأسبوعين الماضيين في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة حوالي ٥ آلاف رياضي مثلوا 162 دولة إلى جانب فريق اللاجئين البارالمبي وتنافسوا في 22 رياضة.

وشهدت الدورة حضوراً لافتاً للبعثة الأردنية والتي نجحت في حصد 4 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية واحدة كأفضل نتيجة يحققها الأردن في تاريخ مشاركاته البارالمبية والتي انطلقت العام 1984.

وكان البطل عمر قرادة قد افتتح رصيد ميداليات الأردن والعرب في بارالمبيك طوكيو 2020 بحصوله على ذهبية وزن ٤٩ كغم في منافسات رفع الأثقال ومن ثم نال عبدالكريم خطاب ذهبية وزن 88 كغم في رفع الأثقال كذلك قبل أن يختتم جميل الشبلي المشاركة الأردنية في رفع الأثقال بذهبية ثالثة جاءت في منافسات وزن فوق 107كغم.

وحقق البطل ، أحمد هندي ، ذهبية رابعة للأردن في هذه الدورة ضمن منافسات رمي الجلة ومُحققاً رقم قياسي عالمي وبارالمبي بلغ 12.25 متراً.

كما نالت اللاعبة ختام أبو عوض الميدالية البرونزية ضمن منافسات كرة الطاولة لفئة فردي السيدات.

وبرصيد 5 ميداليات (4 ذهبيات وبرونزية واحدة) أنهى الأردن مشاركته في بارالمبيك طوكيو بالمركز 36 على سلم ترتيب الدول وحل رابعاً على المستوى العربي بعد المتصدرة تونس والتي حصد أبطالها وبطلاتها ١١ ميدالية من بينها 4 ذهبيات و٥ فضيات وبرونزيتين ومن ثم الجزائر برصيد 12 ميدالية موزعة على الذهب والفضة والبرونز وفي المركز الثالث عربياً حل المغرب برصيد ١١ ميدالية من ضمنها 4 ذهبيات و٤ فضيات و3 برونزيات.

وفي حفل الختام الذي أقيم في الاستاد الأولمبي بالعاصمة اليابانية ، حظي لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال ، عبدالكريم خطاب ، بشرف حمل العلم الأردني خلال دخول البعثات البارالمبية في حفل الختام.

ومن المقرر أن تصل البعثة البارالمبية إلى أرض الوطن يوم الأربعاء القادم عند الساعة الثانية ظهراً.