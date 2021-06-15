5 نجوم يظهرون في بطولة آسيا للتايكواندو اليوم

خالد المنيزل

عمان – يظهر 5 من لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو وهم: محمود الطرايرة، زيد مصطفى، أنس الصادق، أنوار الزيود، راما

ابو الرب، اليوم، في مستهل نزالات البطولة الآسيوية 24 للتايكواندو، التي تقام في “مجمّع نهاد نوفل” في بيروت، وتستمر حتى مساء يوم الجمعة المقبل.

وتصنف البطولة من عيار 4 نجوم، ويشارك فيها 334 لاعبا ولاعبة يمثلون 22 دولة هي: كمبوديا، افغانستان، تايوان، ايران، العراق، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، منغوليا، نيبال، باكستان، فلسطين، الفلبين، قطر، السعودية، سورية، طاجكستان، الامارات، فيتنام، اليمن، لبنان، الى جانب الأردن.

وسيلعب محمود الطرايرة مباراته الأولى بوزن 54 كغم، أمام لاعب الصين تايبيه يو بن، وفي حال فوزه سيواجه لاعب إيران لطفي حسين، كما يلعب زيد مصطفى مباراته الأولى بوزن تحت 68 كغم أمام لاعب منغوليا شافي بولوف، بينما يلعب أنس الصادق بوزن فوق 80 كغم، ويلعب مباراته الأولى أمام الفائز من السوري محمد عبدالله ولاعب نيبال بوبن، وتظهر أنوار الزيود بوزن تحت 46 كغم، وستواجه في مباراتها الأولى الفائزة من لقاء اوزبكستان وباكستان، بينما تلعب راما أبو الرب بوزن فوق 67 كغم، وستواجه في مباراتها الاولى لاعبة الصين تايبية تنغ.

وتجرى اليوم قرعة اللاعبين: لؤي احميدان (وزن 58 كغم)، فهد عمار (وزن 74 كغم)، نتالي الحميدي (وزن 62 كغم)، والذين يلعبون غدا، بينما تختتم المشاركة الأردنية يوم بعد غد من خلال اللاعبين: زيد الحلواني (وزن 63 كغم)، صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم).

وكان لاعب المنتخب الوطني للبارا أحمد المقابلة قد شارك أمس في نزالات وزن 75 كغم، وخسر مباراته الأولى امام لاعب من اوزبكستان.

وجبتان تدريبيتان

أجرى المنتخب الوطني وجبتين تدريبيتين بعد وصوله الى بيروت، اشتملتا على المهارات الأساسية، وفنون القتال، وأساليب الدفاع والهجوم القتالية والمركبة.

وتعتبر بطولة آسيا محطة مهمة للاعبين صالح الشرباتي وجوليانا الصادق، للوقوف على مستوياتهما الفنية، قبل التوجه الى معسكر خارجي في ايران يسبق نهائيات أولمبياد طوكيو.

العماوي حكما في الأولمبياد

اختار الاتحاد الدولي للتايكواندو الحكم الأردني آدم العماوي، ضمن الحكام الذين سيديرون نزالات التايكواندو في أولمبياد طوكيو، وجاء اختيار العماوي نظرا لتميزه خلال مسيرته التحكيمية في العامين الماضيين، حيث تم اختياره من أفضل 3 حكام في العالم، حسب سجله التحكيمي.

وكان الحكم العماوي قد نال المركز الثاني لجائزة أفضل حكم تايكواندو في العالم العام 2019، بعد انتهاء النسخة الأخيرة من سلسلة بطولات الجائزة الكبرى والتي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو آنذاك.

يشار إلى أن العماوي هو أول حكم أردني يتم ترشيح اسمه من بين الأسماء الثلاثة الأفضل للمنافسة على هذا اللقب في تاريخ حكام التايكواندو الأردنيين، ويعتبر الأردني الوحيد المصنف من ضمن أفضل الحكام في العالم الذين تم تقييمهم وإعدادهم لقيادة مباريات التايكواندو في الالعاب الأولمبية في طوكيو، بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال ادارة نزالات التصفيات الاوروبية المؤهلة للأولمبياد التي أقيمت في صوفيا، وتم اختياره أفضل حكم في التصفيات نظرا لعدالته وتميزه في تطبيق القانون وروح القانون، كما يعتبر ثاني حكم أردني يتواجد رسميا ضمن حكام الأولمبياد، حيث سبقه الحكم أحمد عزت الذي شارك في ادارة نزالات أولمبياد بكين 2008.