5 نصائح بسيطة لتحضير وجبة فطور بطريقة صحية

دبي- نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مجموعة من النصائح لتحضير وجبة فطور بطريقة صحية.. ما أبرزها؟

احرص على أن تتألف وجبة الفطور من جميع العناصر الغذائية

استبدال الخبز الأبيض بالخبز الذي يتألف من الحبوب الكاملة، كونه مصدراً غنياً بالألياف ما يجعله مشبعاً أكثر

استبدال رقائق البطاطس بالفشار المحضر في المنزل، والحلويات بالفاكهة المجففة كالزبيب

احرص على أن يحتوي فطورك على مصدر بروتيني

الكعك والبسكويت المنزلي يعد طريقة رائعة لإضافة الخضار والفاكهة والمكسرات، ما يزيد من القيمة الغذائية.

نصائح لتحضير وجبة إفطار بطريقة صحية#صحتك_لا_تهملها #وقاية pic.twitter.com/W1v5Earoj8 — المركز الوطني للـ وقـ ـايـ ـة من الأمراض ومكافحتها (@SaudiCDC) September 9, 2020

وأوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية أن الغذاء الصحي يحتوي على جميع العناصر التي تحافظ على صحة الإنسان، وتولد الشعور الجيد لديه، مع الشعور بالنشاط طوال اليوم.

ما أهمية الغذاء الصحي؟

إعادة بناء الأنسجة المصابة

تعزيز عمل الجهاز المناعي

يوفر الطاقة اللازمة للجسم

ويذكر أن الإكثار من تناول ملونات الأغذية والمواد الحافظة والأطعمة المعلبة هو مرتبط بمضار صحية، مثل الصداع، والتغيرات السلوكية، وفرط الحركة. كما أن مشاركة الطفل في اختيار محتويات وجبته سيساعده على تناولها. CNN بالعربية