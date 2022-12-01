5 نصائح زوجية تقدمها نساء مطلقات

تعد العلاقة الزوجية رابطاً هاماً بين الزوجين، لأنها تتطلب الكثير من الولاء والعاطفة والإيمان والتواصل والتفاهم والرحمة، وعندما تفتقر العلاقة لأحد هذه العناصر، يمكن أن ينتهي الزواج ويحدث الانفصال.

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فيما يلي مجموعة من النصائح التي تضمن حياة زوجية مستقرة، قدمتها نساء مطلقات، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

اختر كلماتك

من المهم أن تختار كلماتك بعناية حتى لو كنت تعتقد أنك تمزح، لأنك لا تعرف أبداً ما قد يفسره شريكك. يمكن للكلمات القاسية التي تتلقاها وسط المشاجرات أن تدمر أفضل الزيجات.

لا تعزل نفسك

يميل العديد من الرجال وحتى بعض النساء إلى عزل أنفسهم عن شركائهم وبالتالي عدم مشاركة مشاعرهم معهم.

يؤدي هذا أيضاً إلى سوء الفهم ويمكن أن يفسد الزواج. ويعد التواصل السليم مفتاح الحياة الزوجية السعيدة والمستقرة، لذا احرص على مشاركة حياتك مع شريكك لأن الزواج هو عبارة عن شراكة حقيقية ولا ينبغي أن ينعزل أحد الطرفين عن الآخر، حتى لا تحدث فجوة في التواصل تؤدي إلى الانفصال في نهاية المطاف.

لا تجعل هاتفك شريكاً في علاقتك الزوجية

في الزواج، يجب أن تكون أنت وشريكك فقط ولا مكان لشخص ثالث. ومع ذلك، فقد طور العديد من الأشخاص عادة مروعة تتمثل في استخدام هواتفهم طوال الوقت كما لو أنهم تزوجوا من هاتفهم وليس من شريكهم.

لذا توقف عن استخدام الهاتف عندما تقضي أنت وشريكك بعض الوقت معاً.

عدم إعطاء الأولوية التامة للشريك

عندما تعطي الأولوية لشريكك بشكل كامل، وتعلق كل شيء آخر في حياتك ظناً منك بأنك تفعل الصواب، فقد تفقد شريكك ببطء وثبات.

حاول أن تعطي علاقتك بشريكك حقها، وتحقق التوازن في كل جوانب حياتك الزوجية والشخصية والاجتماعية والعملية ولا تركز فقط على شريك حياتك لأن ذلك يجعله ينفر منك ويخل بالتوازن في علاقتك معه.

الصمت ضروري أحياناً

لا يجب أن تكون دائماً على صواب عندما يكون هناك جدال بينك وبين الشريك. حتى لو كنت لا توافقه الرأي، فإن التزام الصمت في بعض الأحيان أمر جيد. يمكنك مناقشة وجهة نظرك مع الشريك في وقت لاحق عندما يهدأ الجدال بينكما. (24 لايف ستايل)