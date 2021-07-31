5 نصائح للتغلب على القلق مع بدء العودة للحياة الطبيعية

واشنطن- شجعت حملات التلقيح الدول على تخفيف القيود التي فرضتها لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، والتي كانت تشجع على التباعد الاجتماعي، ولكن مع بدء استعادة ملامح الحياة التي سبقت الجائحة، شعر البعض بالقلق من العودة إلى «الحياة الطبيعية» التي سبقت الوباء، بحسب شبكة «إيه بي سي» الأميركية.

وقدمت اختصاصية العلاج النفسي في مدينة نيويورك ديفيا روبن 5 نصائح للتغلب على القلق الذي يواجهه بعض الناس.

ووصفت روبن هذا الشعور بأنه «أمر متوقع»، وقالت: «طلبت مننا السلطات منذ عام ونصف العام مراراً وتكراراً البقاء في المنزل، وارتداء كمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتم تدريبنا على الخوف من رؤية الناس، والخوف من الفيروس»، وتابعت: «الآن علينا أن نمنح عقولنا الوقت الكافي للتكيُّف مرة أخرى».

وقالت إن القلق الذي يشعر به كثير من الناس يأتي في الغالب من عدم اليقين بشأن عدم السيطرة على الوباء، خاصة مع انتشار المتحورات الجديدة من الفيروس.

وأوضحت أن القلق يمكن أن يظهر بطرق مختلفة مثل التفكير مثل الشعور بضيق الصدر والتعب وصعوبة التركيز، وأكدت أنه من المهم أن يكون لديك أدوات للتعامل مع القلق.

وقدمت 5 نصائح للمساعدة في التعامل مع القلق.

1. كن صبوراً مع نفسك:

نصحت روبن بالتفكير في تحضير أنفسنا للعودة إلى المكاتب والمناسبات الاجتماعية بنفس الطريقة التي قد نفكر بها في استعادة لياقتنا بعد فترة من الابتعاد عن ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية.

وقالت: «قبل عامين أو ثلاثة أعوام، كنا قادرين على قضاء ثلاث أو أربع ساعات سعيدة كل ليلة، والآن لا يملك كثير منا الطاقة، الأمر يشبه الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم والركض لمسافة خمسة أميال ورفع الأثقال، ثم لا تفعل ذلك لمدة عام ونصف العام، من الصعب القيام بذلك لكن مع مرور الوقت والتدريب، يمكننا استعادة قدرتنا».

2. ضع أهدافاً صغيرة:

اقترحت روبن من أجل تدريب أنفسنا على أن نكون اجتماعيين مرة أخرى أن نضع أهدافا صغيرة، مثل ممارسة نشاط جديد في نهاية كل أسبوع، أو مقابلة صديق مختلف أسبوعياً لتناول القهوة، على سبيل المثال، وقالت: «ابدأ صغيراً واستمر تماماً مثل أي برنامج تدريبي».

3. لا تقارن نفسك بالآخرين:

أكدت روبن أن لكل شخص وجهة نظر وطريقة مختلفة للعيش في الحياة بعد الجائحة، لذلك لا تقارن نفسك بالآخرين، وقالت: «كن صادقاً مع نفسك بشأن حدودك بدلاً من مقارنة نفسك بالآخرين، وقاوم الرغبة في المقارنة، لأن ذلك يمكن أن يسبب المزيد من القلق»، وتابعت: «بدلاً من ذلك، فكر فيما يبدو مناسباً لك».

4. تمرن على التنفس العميق:

أوصت روبن بالتنفس العميق عند الشعور بالقلق، وتابعت: «تنفس بعمق، وحاول أن تشعر بأن لديك بالوناً داخل معدتك وعليك أن تنفخه».

5. انتبه لأفكارك:

قالت روبن إن ملاحظة الأفكار يمكن أن تساعد على عدم الاستسلام للقلق، وقالت: «ينبع القلق في كثير من الأحيان من التفكير في أشياء خارجة عن إرادتنا»، وتابعت: «عندما تظهر تلك الأفكار المقلقة كن على دراية بها ولا تنجر إليها. حاول البقاء مع فكرة واحدة، بدلاً من عدة أفكار، والانزلاق إلى أسوأ السيناريوهات».-(وكالات)