5 نصائح لنزع فتيل الحرب مع حماتك!

ترجمة: سارة زايد- إن كنتِ تعانين من صعوبات جمة فيما يتعلق بعلاقتك مع حماتك، فإليكِ بعض الأفكار التي يمكن أن تساعدك على نزع فتيل الصراع والعيش في وئام مع والدة زوجك، وفقاً لما نشرته صحيفة Doctissimo الفرنسية:

الصبر

دائماً ما تضع الأمهات في اعتبارهن صورة المرأة المثالية التي يحلمن بها لابنهن. لذا حاولي ألا تأخذي الأمور على محمل شخصي. فسواء كنتِ أنتِ الزوجة أو أي امرأة آخرى، فإن حماتك ستظل تلاحق عثراتك وأخطائك.

تحلي بالصبر والإيجابية وستعتاد حماتك تدريجياً على وجودك كإنسانة طبيعية، دون أن تطلب منكِ ضمنياً أن تكوني خارقة.

فهم شعورها

الحرب بين الحماة وزوجة الابن صراع يخرج فيه الجميع خاسراً. فبدلاً من ذلك، حاولي أن تتفهمي والدة شريكك.

لقد اعتنت بابنها لسنواتٍ طويلة، وترى الآن امرأة أخرى تأخذ مكانها تدريجياً، امنحيها الوقت لتعتاد على هذا الوضع الجديد.

فكري في أنك ستكونين يوماً ما حماة. سيساعدك ذلك على فهم وجهة نظرها وأن تكوني أكثر تسامحاً مع بعض تعليقاتها أو سلوكياتها.

التواصل

إذا كنتِ تشعرين بالانزعاج من كلمات أو أفعال معينة تصدر من حماتك، فإن أسوأ ما يمكنك فعله هو السكوت وعدم البوح بما يغضبك منها.

من الأفضل التحدث والمواجهة، دون أن تكوني قاسية مع أم زوجك، لذا اعرضِ عليها أن تشربا القهوة سويةً ثم اشرحي لها مشكلتك معها بهدوء ودبلوماسية، وتحدثا معاً لإيجاد أرضية مشتركة تتسع لكلتيكما.

لا لإقحام الشريك!

تجنبي إجبار زوجك على الاختيار بينكما. زوجك يحبك، لكنه أيضاً مرتبط جداً بوالدته، لذا فإن مطالبته بالبت في نزاع بينك وبين حماتك لن يؤدي إلا إلى تصعيد الموقف.

الاهتمام بآرائها

لكي تكون علاقتك مع حماتك جيدة، أشركيها في حياتك اليومية.

اطلبي منها نصائح متنوعة حول التفاصيل اليومية الصغيرة: الطبخ، والعلاجات المنزلية، والتحضير لحفلة عيد الميلاد، وما إلى ذلك.

حينها سيتم تسليط الضوء عليها، وستشعر بأهميتها، وستتمكن بعد ذلك من إيجاد طريقة جيدة للتواصل معك دون وجود خلافات تذكر.

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