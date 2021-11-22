5 نصائح لوقف الأكل “بلا وعي”

كثير منا يأكل بلا تفكير عندما لا نكون على دراية بكمية الطعام التي نتناولها ولها آثار صحية سلبية.

فنحن نأكل أكثر من متطلباتنا القياسية من السعرات الحرارية أحيانا ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

ونعلم جميعًا أن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تعرضنا لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية بدءا من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وحتى العديد من مشكلات الصحة العقلية.

ومن ثم فمن الصعب أن نتوقف عن الأكل الطائش؛ من أجل ذلك نشر موقع “onlymyhealth” الطبي المتخصص تقريرا عدد فيه 5 نصائح يمكن من خلالها التوقف عن الأكل “بدون وعي”. جاءت على النحو الآتي:

1 – الأكل ببطء

لا يؤدي الإبطاء إلى منعك من تناول الطعام بلا وعي فحسب، بل سيسمح لك أيضًا بالاسترخاء والتفكير. ويميل الأشخاص الذين يأكلون ببطء إلى تناول كميات أقل.

هذا لأنه يستغرق حوالى 20 دقيقة لإطلاق المواد الكيميائية التي تخبر عقلك أنك شبعان.

فإذا كنت تأكل بسرعة، فإنك تأكل أكثر لأنك لا تدع إشارة الشبع هذه تصل إلى عقلك، ولكن عندما تأكل ببطء، فإنك لا تميل إلى تناول كميات أقل من الطعام فحسب، بل تستمتع أيضًا بطعامك أكثر.

2 – التخلص من مصادر الإلهاء

معظمنا يأكل أمام شاشة التلفزيون او الكمبيوتر.

لأن الكثير منا يحاول ان يقوم بمهام متعددة بنفس الوقت.

بالتأكيد قد تشعر أنك توفر بعض الوقت لكنك تنغمس في الأكل الطائش، وبالتالي تأكل أكثر مما تحتاجه، وفي بعض الحالات تقوم باختيارات غذائية غير صحية وكلاهما له تأثير ضار على صحتك.

3 – تناول الطعام بطبق أصغر

فقد أظهرت الدراسات أن تقليل حجم الصحن قد يؤدي إلى تقليل بعض أحجام الأجزاء تلقائيًا.

4 – كن يقظًا أثناء التسوق

كل واحد منا يشتري كمية كبيرة من المواد الغذائية.

ولكن كل ما تشتريه وحجم العبوة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

ومن ثم في المرة القادمة التي تذهب فيها للتسوق حاول اختيار بدائل صحية. على سبيل المثال بدلاً من الحصول على أكياس الرقائق حاول استبدالها بعلبة من المكسرات.

أو بدلاً من الشوكولاتة استبدلها بالتمر. وإذا كنت ستحصل على بعض الرقائق على أي حال عليك الانتباه إلى الحجم.

اختر الحجم الأصغر بدلاً من الحجم الأكبر. وبهذه الطريقة ستتمكن من إنقاذ نفسك من تلك السعرات الحرارية الزائدة.

5 – حاول التقليل من بعض الأطعمة

عندما تكون متوتراً ما هي المواد الغذائية التي تختارها؟ هل هو وعاء من الفاكهة أم وعاء من الآيس كريم؟

أو عندما تريد أن تكافئ نفسك على عمل جيد، ما هي الأطعمة التي تفضلها بيتزا أم وعاء من السلطة؟ في السيناريوهات التي تتضمن الأكل الطائش تختار عمومًا العناصر غير الصحية.

وبالتالي إذا ابتعدت عنها في المقام الأول فلن تنقذ نفسك من وضعها في نظامك فحسب؛ بل ستمنع نفسك أيضًا من هذا الأكل الطائش.

لذلك في المرة القادمة عندما يشرد عقلك أثناء تناول الطعام، تذكر هذه النصائح وحاول أن تغرسها في روتينك اليومي.

لن تمنعك هذه الأطعمة من الأكل الطائش فحسب بل ستمنعك أيضًا من تناول تلك السعرات الحرارية الزائدة التي قد يكون لها تأثير سلبي على صحتك على المدى الطويل.

-(وكالات)