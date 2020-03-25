5 وفيات بفيروس كورونا في تونس

تونس – ارتفعت الوفيات بسبب فيروس كورونا في تونس إلى خمس بسبب فيروس كورونا، مقابل حالة شفاء.

وأعلنت وزارة الصحّة التونسية عن إخضاع 17557 شخصا للحجر الصحي الذاتي، منهم 6120 أتموا فترة المراقبة الصحية و11437 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وتم اخضاع 140 عاملا في مستشفيات ومؤسسات صحية عمومية للعزل الذاتي اليوم الأربعاء، للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

يذكر أن عدد الإصابات بالفيروس بلغت اليوم 173 إصابة بعد تسجيل 59 إصابة جديدة.–(بترا)