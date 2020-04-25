5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

القدس المحتلة – أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، عن تسجيل 5 وفيات و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 198 وفاة، و15148 إصابة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن 130 من المصابين بحالة خطرة، منهم 102 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وشفاء 6159 مصابا.

وعلى صعيد متصل، قررت الحكومة الإسرائيلية بناء على توصية من وزارة الصحة فرض إغلاق على أحياء يهودية في مدينتي نتيفيوت وبيت شيميش الواقعتين جنوبي القدس المحتلة، بسبب اكتشاف أعداد كبيرة نسبيا من المصابين، كما تدرس الحكومة فرض إغلاق مماثل على أحياء في مدينة القدس الشرقية.

بترا