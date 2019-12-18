5 وفيات و 199 إصابة بإنفلونزا الخنازير في الأردن

الغد- قال وزير الصحة سعد جابر، الأربعاء، إن 5 أشخاص توفوا بسبب المرض الموسمي إنفلونزا H1N1 أو “الخنازير” حتى الآن، فيما بلغت الإصابات 199 حالة تتلقى العلاج حاليا في مستشفيات الأردن.

وأضاف جابر خلال إيجاز صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة: “لا يوجد زيادة في عدد الإصابات، وهي في وضع طبيعي تسيطر عليه وزارة الصحة”.

وتابع: “معظم الحالات في العاصمة، ثم إربد. العلاج مجاني لمن تثبت إصابته بإنفلونزا H1N1، وعلى نفقة الدولة”.

“حالة الطوارئ معلنة في جميع مديريات الصحة، والعلاج وزع على الجميع وهو فعال،” بحسب جابر، الذي قال، إن 199 حالة H1N1 أثبتت، من ضمن نحو 20 ألف حالة إنفلونزا عامة.

وزير الصحة قال، إن إنفلونزا H1N1 شديدة على الأطفال وكبار السن وأشخاص يعانون من نقص المناعة.

ووضح أنها تكون في ذروتها حتى نهاية شهر كانون أول/ديسمبر، قبل أن تنخفض حدتها، مؤكدا أن “الوضع تحت السيطرة ولا داعي للخوف أو الذعر”.