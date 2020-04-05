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5 وفيات و 206 إصابات جديدة بـ”كورونا” في السعودية

منذ 57 دقيقة
علم المملكة العربية السعودية -(أرشيفية)

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عمان- اعلنت السعودية اليوم الاحد ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد إلى34 فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 2385 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 34 شخصا بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.
وأضاف العبد العالي ان اجمالي الإصابات في المملكة ارتفع الى 2385 حالة ارتبط معظمھا بحالات مخالطة مجتمعية بعد تسجيل 206 إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس، مشيرا الى تعافي 68 حالة بالمملكة ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء الى 488.–(بترا)

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