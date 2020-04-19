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5 وفيات و1088 إصابة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة في السعودية

منذ ساعتين
علم المملكة العربية السعودية -(أرشيفية)

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عمان – أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي, اليوم الأحد، تسجيل 1088 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الاصابات في المملكة العربية السعودية الى 9362 في حين بلغ عدد الوفيات 93 بعد تسجيل 5 وفيات جديدة.
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن العبد العالي قوله إنه يوجد حالياً 7867 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 93 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
–(بترا)

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