5 وفيات و2030 مصابا بفيروس كورونا في “إسرائيل”

رام الله- أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاتين بفيروس كورونا، إحداها لمسن (76 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى 5، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2030 إصابة.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن وزارة الصحة الإسرائيلية، انه تم تسجيل 374 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وصفت إصابة الغالبية منهم بين الطفيفة والمتوسطة، و37 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما يتواجد أكثر من 80 ألف مواطن في الحجر الصحي المنزلي.

وذكرت الصحيفة، أنه تم نقل المسن الذي توفي صباح اليوم الأربعاء، إلى المستشفى يوم الإثنين الماضي، حيث تم إخضاعه للعلاج في وحدة الإنعاش وكانت حالته خطيرة، وتم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، علما أنه كان يعاني من أمراض مستعصية ومزمنة.-(بترا)