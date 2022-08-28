5 وفيات و3946 إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 5 وفيات، وإصابة 3946 بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الوبائي الـ 34 لعام 2022، والممتد من 20 إلى 26 آب الحالي.

وأضافت الوزارة في ملخص التقرير الأسبوعي الذي وصل نسخة منه لـ(بترا)، أن عدد الحالات المسجلة خلال الأسبوع الحالي سجلت انخفاضا حوالي 18.3 بالمئة مقارنة مع إصابات الأسبوع السابق.

وأشارت إلى أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي تم إجراؤها خلال الأسبوع بلغت 21957 فحصا، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 18 بالمئة.

وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 59 حالة، مقارنة مع 96 خلال الأسبوع السابق، وعدد الحالات النشطة 3353 حالة مقارنة مع 4189 حالة خلال الأسبوع السابق وبانخفاض 20 بالمئة.

وحول ملف التطعيم، بين التقرير أن عدد الجرعات التي أعطيت خلال الأسبوع في الجرعة الأولى 1800، والجرعة ثانية 1605 والجرعة ثالثة 1054، حيث بلغ المجموع 4459 مقارنة مع 4757 خلال الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض حوالي 22 بالمئة عن الأسبوع السابق.

كما بين أن المجموع الكلي للجرعة الأولى 4818836 وبنسبة حوالي 75.2 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 عاما فما فوق، والجرعة الثانية 4555478، وبنسبة 71 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 عاما فما فوق، وبلغ المجموع الكلي للجرعة الثالثة 676310 جرعات. أما التطعيم في الفئة العمرية 12-17 عاما، بلغت للجرعة الأولى 238532 وبنسبة 25 بالمئة، والجرعة الثانية 203444 وبنسبة 20 بالمئة، وعن التطعيم في الفئة العمرية 5-11 عاما جرعة أولى 337 شخصا، والجرعة الثانية 236 شخصا.