5 وفيات و632 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة تسجيل 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 341 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 4129 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلنت الوزيرة الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأحد ، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنين من قطاع غزة (36 عاما و55 عاما)، ومواطنين اثنين من بيت لحم (67 عاما)، ومواطن من محافظة الخليل (75 عاما).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (132)، محافظة نابلس (31)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (50)، جنين (6)، أريحا والأغوار (10)، طوباس (8)، طولكرم (21)، قطاع غزة (162)، ضواحي القدس (42)، مدينة القدس (80).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. معا