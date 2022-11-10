4.14 % ارتفاع التضخم في 10 أشهر

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2022 ليصل الى 108.31 مقابل 102.92 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.23%. وساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 34.12%، النقل بنسبة 5.10%، الايجارات بنسبة 4.48%، الثقافة والترفية بنسبة 14.36% والصحة بنسبة 7.00%.

وعلى المستوى التراكمي بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من هذا العام 106.53 مقابل 102.29 لنفس الفترة من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.14%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 23.57%، النقل بنسبة 5.84%، الايجارات بنسبة 2.17%، الثقافة والترفية بنسبة 9.40%، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 7.21%.