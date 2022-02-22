5.3 مليون مستخدم أردني نشط في “فيسبوك”

إبراهيم المبيضين

عمان- تواصل شبكة “الفيسبوك” الاجتماعية العالمية سيطرتها على استخدامات السوشيال ميديا في الأردن لتستحوذ على الرقم الأعلى من المستخدمين مقارنة بالشبكات الاجتماعية الأخرى، ليظهر تقرير عالمي حديث حول الواقع الرقمي في الأردن أن عدد مستخدمي هذه الشبكة في المملكة بلغ مع بداية العام الحالي قرابة 5.3 مليون مستخدم نشط.

وقال التقرير، الذي أصدرته شركة “Hootsuite” عن حالة الإنترنت حول العالم، إن “قاعدة مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” في الأردن مع بلوغها هذا المستوى تكون قد شهدت أول تراجع بمقدار 200 ألف مستخدم وبنسبة 3.6 % مقارنة بقاعدة المستخدمين المسجلة بداية العام الماضي والتي بلغت وقتها 5.5 مليون مستخدم.

ويفسر هذا الانخفاض بتوجه مستخدمين لإلغاء حساباتهم وتوجه شريحة كبيرة من المستخدمين الآخرين اليوم وخصوصا من المراهقين والشباب إلى المنصات الفيديوية الحديثة مثل الإنستغرام والتيك توك.

وأشار التقرير إلى أن مستخدمي شبكة الفيسبوك الاجتماعية في الأردن أصبحوا يشكلون نسبة تصل إلى 52 % من إجمالي عدد سكان المملكة الذي يتجاوز عشرة ملايين نسمة.

ومن جهة أخرى قال التقرير أن عدد مستخدمي فيسبوك باتوا يشكلون نسبة تصل إلى 70 % من عدد سكان المملكة ممن أعمارهم ثلاثة عشرة سنة فأكثر.

وبين أن نسبة تصل إلى 58 % من إجمالي عدد مستخدمي فيسبوك هم من الذكور، والنسبة الباقية كانت للإناث.

وزاد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن ودول العالم خلال العامين الماضيين خصوصا مع تطبيق إجراءات الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي مع انتشار “كورونا”.