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5.4 مليار دولار عائدات الدخل السياحي خلال الـ 11 شهراً الماضية

منذ 3 ساعات

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عمان- أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام، بنسبة 9ر9 بالمئة ليصل إلى 4ر5 مليار دولار اي مايعادل (8ر3 ) مليار دينار.
وعزا المركزي هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 3ر8 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018 ليبلغ 9ر4 مليون سائح.
اما على الصعيد الشهري فقد ارتفع ايضا عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر تشرين الثاني من عام 2019 لتصل الى 9ر462 مليون دولار ما يعادل 2ر328 مليون دينار أو ما نسبته 8ر15 بالمئة مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2018. -(بترا)

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