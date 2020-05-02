5.8 مليون مستخدم “فيسبوك” في الأردن

إبراهيم المبيضين

عمان- أظهرت إحصاءات عالمية حديثة أن عدد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي – الأكثر انتشارا حول العالم “الفيسبوك” في الأردن بلغ مع نهاية العام الماضي 2019 حوالي 5.8 مليون مستخدم.

ووفقا للبيانات المنشورة على موقع “انترنت وورلد ستاتيس” – الموقع العالمي الذي يرصد تطورات ومؤشرات استخدام الإنترنت والفيسبوك حول العالم- فإن وصول عدد مستخدمي الفيسبوك في الاردن الى هذا المستوى يعني أن نسبة انتشار استخدام الفيسبوك قياسا بعدد السكان المقدر بأكثر من 10 ملايين نسمة تصل الى نحو 57 %.

وبحسب الأرقام فإن عدد مستخدمي الفيسبوك في الاردن يشكل نسبة تصل الى 67 % من عدد مستخدمي الانترنت في المملكة والبالغ نحو 8.7 مليون مستخدم.

وذكرت البيانات العالمية أن عدد مستخدمي الفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط سجل مع نهاية العام الماضي قرابة 133 مليون مستخدم شكلوا نسبة تصل الى 73 % من إجمالي مستخدمي الانترنت في المنطقة والذي بلغ قرابة 183 مليون مستخدم مع نهاية 2019.

وبحسب الارقام شكل مستخدمو الفيسبوك في الاردن نسبة تصل الى 4.4 % من اجمالي مستخدمي الفيسبوك في منطقة الشرق الاوسط.

واشارت الارقام الى ان من اكثر الدول التي سجل فيها اكبر عدد من مستخدمي الفيسبوك كانت السعودية بحوالي 23 مليون مستخدم، والعراق بحوالي 21 مليون مستخدم، ومصر 42 مليون مستخدم.

وتعتبر شبكة الفيسبوك الاكثر شعبية واستخداما في الاردن من بين عشرات من شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل وذلك لبساطة استخدام هذه الشبكة وإتاحتها الإمكانية لنشر المحتوى الرقمي المتنوع على شكل منشورات تحتوي النصوص والصور والفيديوهات كما أنها تتيح خدمات وتطبيقات للتراسل مثل الفيسبوك مسنجر وخدمات البث المباشر الفيديوي امام جمهور المستخدمين عبر خدمة “الفيسبوك لايف” كما أن هذه الشبكة العالمية تمتلك اليوم كلا من تطبيق الانستغرام وتطبيق التراسل “الواتساب”.

وخلال فترة أزمة كورونا وما تبعها من إجراءات للحجر المنزلي وحظر التجول والتباعد الاجتماعي كانت شبكة الإنترنت العالمية الأداة الرئيسية للأردنيين للتواصل مع معارفهم وأهلهم وأصدقائهم، وتصدرت شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها المشهد واستحوذت على النسبة الأكبر من حركة الإنترنت وخصوصا محتوى الفيديو، إذ كانت شبكة الفيسبوك منصة جامعة للأردنيين في الأزمة يتناقلون عبر فضائها أخبار بعضهم البعض وصورهم وفيديوهاتهم كما كانت الاداة الرئيسية لتناقل الاخبار في الاردن والعالم وتطورات مرض الكورونا والاجراءات التي فرضتها الحكومة في مواجهة تفشي المرض.

والشبكات الاجتماعية على شاكلة “فيسبوك” عبارة عن مواقع على شبكة الإنترنت يتواصل من خلالها الملايين الذين تجمعهم اهتمامات مشتركة؛ حيث تتيح هذه الشبكات لمستخدميها مشاركة الملفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو وإنشاء المدونات وإرسال الرسائل وإجراء المحادثات الفورية.

وسبب تسمية هذه الشبكات بالاجتماعية أنّها تتيح التواصل مع الأصدقاء والزملاء وتقوية الروابط بين أعضائها، ومن أبرز الشبكات الاجتماعية الأخرى على الإنترنت “تويتر”، التي بلغ عدد مستخدميها أواخر العام الماضي قرابة نصف مليار مستخدم، وشبكة “لينكد ان” المهنية التي تضم مستخدمين من الشركات والمؤسسات وبلغ عدد مستخدميها العام الماضي 200 مليون مستخدم، “ماي سبيس”، وغيرها العشرات من شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تقدم ثلاثية التواصل الاجتماعي والاتصال، والإعلام، والتسويق عبر عشرات الآلاف من خدماتها.