5.89 مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين بنهاية الربع الثالث

عمان- الغد- صادق مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (gig – Jordan) على البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 /09/ 2019 وذلك في اجتماعه السادس لسنة 2019 يوم أمس، برئاسة ناصر اللوزي رئيس المجلس، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي الوزني.

وقال رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي بأن نتائج أعمال الشركة في نهاية الربع الثالث من العام 2019 تجاوزت التوقعات، حيث بلغ ربح الاكتتاب 6.17 مليون دينار أردني فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة حوالي 5.89 مليون دينار مقارنة مع 3.03 مليون دينار حتى 30 /9 /2018، و قد بلغ صافي ربح الفترة بعد الضريبة 4.62 مليون دينار أردني وبنسبة نمو بلغت 95 % عن ذات الفترة من عام 2018

كما أضاف الدكتور علي الوزني أن الأقساط المكتتبة بلغت 68.66 مليون دينار أردني مقارنة مع 69.27 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 1%، في حين بلغت التعويضات المدفوعة 44.28 مليون دينار مقارنة مع 52.48 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 16 % مما انعكس ايجابيا ًعلى النتائج الفنية للشركة و ساهم في تخفيض نسبة الخسارة المجمعة من 97 % إلى 87 % لنفس الفترات المذكورة، كما استطاعت الشركة تخفيض المصاريف الإدارية و العمومية بنسبة 10 % في نهاية الربع الثالث من عام 2019 عن نفس الفترة من العام السابق

من جهة أخرى عززت الشركة ودائعها البنكية بما مجموعه 8.5 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من السنة ليصل إجمالي النقد و الودائع البنكية إلى 54.8 مليون دينار أردني تمثل 49 % من مجموع أصول الشركة و يدعم هامش ملاءتها.

فيما ارتفعت حقوق المساهمين من 23.60 مليون دينار كما في 31/12/2018 إلى 27.46 مليون دينار كما في 30/09/2019 مما انعكس إيجاباً على القيمة الدفترية للسهم و التي ارتفعت من 1.10 دينار/سهم إلى 1.28 دينار/سهم.

هذا وقد رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (A.M. Best) مؤخراً درجة التصنيف الائتماني للشركة من (bbb) إلى (bbb+) وأكدت على تصنيف القوة المالية عند (B++)، و قامت الوكالة أيضاً بتعديل المنظور المستقبلي للشركة (outlook) ليصبح مستقر لكلا التصنيفين.