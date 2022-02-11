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50 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

3:56 م2022-02-11
فلسطينيون يؤدون صلاتي العيد والغائب في المسجد الأقصى اليوم
أرشيفية

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أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه ومداخله والبلدة القديمة في القدس المحتلة.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية .
وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية؛ ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة إلى القدس لأداء الصلاة .
وكان آلاف المصلين أدوا صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم قيود الاحتلال وتشديدات

3:56 م2022-02-11
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