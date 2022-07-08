50 ألفا يؤدون جمعة يوم عرفة في رحاب المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في يوم عرفة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو خمسين ألف مصل أدوا صلاة جمعة يوم عرفة في رحاب الأقصى، من القدس والداخل الفلسطيني والضفة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، بينما سمحت لعشرات المستوطنين بتأدية طقوس تلمودية أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى صباح اليوم الجمعة .

وكان الآلاف أدوا صلاة فجر اليوم الجمعة “يوم عرفة” في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ومصلياته المسقوفة.

وشهدت ساحات الأقصى حضورا واسعاً من المرابطين من أهل القدس وأراضي الـــ48.

وسيرت قوافل الرباط للأقصى منذ أمس من مناطق متفرقة. بترا