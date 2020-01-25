50 ألف دولار غرامة بحق شركة طيران أميركية لطردها 3 ركاب مسلمين

واشنطن – دانت السلطات الأميركية، مساء الجمعة، شركة الخطوط الجوية الأميركية “دلتا ايرلاين” بغرامة مالية قدرها 50 ألف دولار، عقب اتهامات وجهت لها بقضية تمييز عنصري مارستها تجاه ركاب مسلمين.

وبحسب صحيفة الواشنطن بوست، التي نقلت الخبر اليوم السبت، ألزمت الشركة بدفع هذه الغرامة بسبب قرارها طرد ثلاثة ركاب مسلمين من طائرتها رغم تدخل مسؤولي الأمن الذين أعطوا تصريحا للركاب الثلاثة بركوب الطائرة.

وفي البداية، أنكرت إدارة شركة الطيران الأميركية تهمة التمييز ضد المسلمين، لكنها اعترفت بقصور تعامل موظفيها مع الزبائن.

وزعمت الإدارة أنها تحارب التمييز عن طريق تدريب مضيفيها وطياريها، خاصة المتورطين في مثل هذه التجاوزات.-(بترا)