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50 ألف دينار من البنك الوطني لمساندة جهود مكافحة “كورونا”

منذ 54 دقيقة
كوادر طبية ترتدي ملابس للوقاية من فيروس كورونا داخل مستشفى الأمير حمزة

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عمان – الغد – قرر مجلس إدارة البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة المبادرة لمساندة الجهود الوطنية لاحتواء فيروس الكورونا (كوفيد 19) والتبرع بمبلغ 50 ألف دينار أردني لوزارة الصحة الأردنية لتوجيهها لتمويل التكاليف والأعباء الطارئة المترتبة على عمليات الوزارة في هذه المرحلة التي تحتاج إلى أعلى درجات التضافر والتكافل على المستوى الوطني وتفعيل أقصى درجات المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

ووجه مجلس إدارة البنك لتشجيع موظفيه في جميع مواقع عملهم في 34 فرعاً ليقدموا ما يمكن من أعمال تطوعية في حال استدعت الحاجة، وضمن التعليمات والتوجيهات الصادرة عن المؤسسات الرسمية المسؤولة.

وأوضح المجلس أن مبادرته تأتي ترجمة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، ومناشدة الحكومة الأردنية للقطاع الخاص للانخراط البناء في الجهود الوطنية في هذه الظروف، مؤكداً على ثقته في المؤسسات الوطنية والرسمية ودورها في تحقيق أعلى درجات السلامة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

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