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50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

منذ 16 دقيقة
50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

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عمان- أدى نحو 50 ألف مصل اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاق دام سبعين يوما، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وعلى بوابات الأقصى، ونشرت عناصر من جنودها وشرطتها.
وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم في خطبة الجمعة، إن القدس ستبقى إسلامية وهي حق لجميع المسلمين، وشعبنا سيعمل على حماية مقدساتها.–(بترا)

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