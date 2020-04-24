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50 الف دينار مساهمة من شركة الكسيح لجهود مبادرة حساب الخير

منذ ساعة واحدة
الكسيح

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عمان – اعلنت شركة الكسيح لتصنيع الاطعمة عن مساهمتها بمبلغ 50 الف دينار لحساب الخير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وبحسب بيان صحافي صادر عن الشركة، فإن هذه المساهمة تأتي كجزء من حملة أطلقتها الشركة مؤخراً بهدف دعم مبادرة حساب الخير بنسبة 5 بالمئة من مبيعاتها بناءً على كشف مبيعات مقدم من المتاجر التموينية المزودة بخدمات المبيعات الإلكترونية وتوصيل السلع إلى المنازل في مناطق المملكة كافة، إما بشكل نقدي أو عيني .
وقال الرئيس التنفيذي للشركة خالد الكسيح، انه وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، فقد قررت الشركة رفع قيمة التبرع المحددة مسبقاً بنسبة 5 بالمئة من مبيعاتها بهدف الوصول لأكبر عدد من المنتفعين من حساب الخير وذلك بعد مراجعة كشوف المبيعات المقدمة من المتاجر التموينية.
–(بترا)

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